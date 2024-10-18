Спортс’’ открыл ставочную вики. Здесь все самое важное, чтобы ставить с умом

Экскурсия.

На Спортсе’’ теперь есть сборник самых важных знаний о том, как устроены ставки .

Что в нем и чем он полезен?

Мы – за разумные ставки (если вы вообще делаете ставки). Ставочная вики тоже поможет

Уже больше года на Спортсе’’ развивается раздел «Ставки». Мы – не о темной стороне этого мира, который затягивает в лудоманию, а полностью за разумный подход к ставкам.

Для нас ставки – развлечение, источник эмоций и полезных наблюдений, потому что букмекеры детально оценивают вероятность тех или иных событий. Мы ни в коем случае не призываем вас делать ставки, если вам это не близко. И постоянно напоминаем: к ставкам нельзя относиться как к источнику дохода, это только навредит.

Раздел «Ставки» делает еще один шаг, чтобы помочь сделать беттинг более осознанным. Мы запустили Ставочную вики – новый раздел, где собрано все самое важное об устройстве ставок.

Мы уверены: человек, который больше знает о том, как устроены ставки, гораздо вероятнее будет играть осознанно, у него гораздо меньше рисков выпустить игру из-под контроля.

Как устроена Ставочная вики?

Материалы Ставочной вики разделены на тематические блоки – их семь, чтобы было удобнее выбрать конкретное направление, которое вас интересует.

Внутри мы объясняем терминологию, рассказываем о принципах анализа матчей, разумного использования банка, выбора стратегии многое другое. Есть и самые базовые подсказки – например, как вообще завести аккаунт в ЦУПИС (а это обязательно), и детали для более погруженных в детали бетторов.

Материалы разделены на четыре категории: для новичков, любителей, продвинутых и профессионалов. Так будет удобнее понять, где больше полезного конкретно для вас.

● Новичкам мы объясняем базовые вещи в руководстве по ставкам (с этого стоит начать). И рассказываем, как устроен мир беттинга в целом.

● Любителям помогаем сориентироваться в отличиях фор и гандикапов , чтобы совершать более обдуманные ставки.

● Продвинутым игрокам подробнее раскрываем смолл-маркеты и другие детали.

● Профессионалам – тонкости вроде антиэкспресса .

Плюс всем без исключения мы поможем понять, какие букмекеры работают в России легально – если и ставить, делать это стоит только у них.

Ждем вас в нашей Ставочной вики !