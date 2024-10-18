Спортс’’ открыл ставочную вики. Здесь все самое важное, чтобы ставить с умом
Экскурсия.
На Спортсе’’ теперь есть сборник самых важных знаний о том, как устроены ставки.
Что в нем и чем он полезен?
Мы – за разумные ставки (если вы вообще делаете ставки). Ставочная вики тоже поможет
Уже больше года на Спортсе’’ развивается раздел «Ставки». Мы – не о темной стороне этого мира, который затягивает в лудоманию, а полностью за разумный подход к ставкам.
Для нас ставки – развлечение, источник эмоций и полезных наблюдений, потому что букмекеры детально оценивают вероятность тех или иных событий. Мы ни в коем случае не призываем вас делать ставки, если вам это не близко. И постоянно напоминаем: к ставкам нельзя относиться как к источнику дохода, это только навредит.
Раздел «Ставки» делает еще один шаг, чтобы помочь сделать беттинг более осознанным. Мы запустили Ставочную вики – новый раздел, где собрано все самое важное об устройстве ставок.
Мы уверены: человек, который больше знает о том, как устроены ставки, гораздо вероятнее будет играть осознанно, у него гораздо меньше рисков выпустить игру из-под контроля.
Как устроена Ставочная вики?
Материалы Ставочной вики разделены на тематические блоки – их семь, чтобы было удобнее выбрать конкретное направление, которое вас интересует.
Внутри мы объясняем терминологию, рассказываем о принципах анализа матчей, разумного использования банка, выбора стратегии многое другое. Есть и самые базовые подсказки – например, как вообще завести аккаунт в ЦУПИС (а это обязательно), и детали для более погруженных в детали бетторов.
Материалы разделены на четыре категории: для новичков, любителей, продвинутых и профессионалов. Так будет удобнее понять, где больше полезного конкретно для вас.
● Новичкам мы объясняем базовые вещи в руководстве по ставкам (с этого стоит начать). И рассказываем, как устроен мир беттинга в целом.
● Любителям помогаем сориентироваться в отличиях фор и гандикапов, чтобы совершать более обдуманные ставки.
● Продвинутым игрокам подробнее раскрываем смолл-маркеты и другие детали.
● Профессионалам – тонкости вроде антиэкспресса.
Плюс всем без исключения мы поможем понять, какие букмекеры работают в России легально – если и ставить, делать это стоит только у них.
Ждем вас в нашей Ставочной вики!
А теперь открываем эту "Ставочную вики" и читаем названия статей:
- Как выигрывать на ставках на спорт: советы и рекомендации;
- Как выигрывать в ставках на спорт;
- Как заработать на ставках на спорт;
- Беспроигрышная стратегия ставок.
И на закуску вот это (https://www.sports.ru/betting/stavochnaya-wiki/3080125-mozhno-li-obygrat-bukmekerskuyu-kontoru.html):
"Большинство беттеров начинает делать ставки на спорт с целью выигрыша. Конечно, есть игроки, заключают пари ради удовольствия, но их заметно меньше"
Надеюсь это все есть в ставочной Вики.