«Спартак» против «Ростова» – гарантия зрелища: много забивают, играют грубо, 22 года нет 0:0

В субботу, 5 октября, «Спартак» дома примет «Ростов» в матче одиннадцатого тура чемпионата России. Обе команды встревожены последними результатами в РПЛ: у красно-белых за три тура набрано два очка, а южане так вовсе в последний раз забивали в чужие ворота 1 сентября.

Очные матчи – обычно праздник: «обе забьют» проходит три года, много редких счетов и желтых карточек

У Валерия Карпина с годами не меняется настрой на «Спартак» – игры остаются принципиальными. Южане не отказываются от своего смелого футбола. Во многом поэтому и встречи получаются очень результативными. На текущий момент активны следующие тренды:

● Команды обменивались голами в 11 встречах из 14 (в восьми подряд с 2021-го). ● «Ростов» три раза выигрывал и пробивал тотал больше. ● В 26 матчах из 33 было больше трех желтых карточек.

В общем, «Спартак» и «Ростов» обычно играют в открытом стиле, а это уже приводит к обилию голов и карточек. В апреле команды выдали свой будничный боевик для последних лет: победа москвичей с аномальным счетом 5:1, пять желтых карточек, пенальти.

Как раз в Москве, в 2020 году, состоялся последний низовой матч с двумя и менее голами – «Ростов» выиграл с минимальным счетом, а соперники собрали классический урожай из девяти (!) желтых карточек и удалением.

Еще одна фишка противостояния – отнюдь не классические цифры на табло. С 2021 года, помимо 5:1, были и 4:2, а также два раза оппоненты выигрывали со счетом 3:2.

0:0 почти игнорируется – только два раза в российской истории

Афиша «Спартака» и «Ростова» была горячей и до контекста с Валерием Карпиным. Даже в 90-е годы южане старались играть смело. Например, в чемпионате России 1997 года была памятная встреча в Ростове-на-Дону с восемью голами: «Спартак» победил со счетом 5:3 в нервной концовке, хотя по ходу матча вел 4:1.

Нулевых ничьих зафиксировано всего две. Первый такой матч состоялся в 1992-м в Ростове-на-Дону, а вот единственная игра без голов в столице датирована сложным для красно-белых чемпионатом 2002 года. Тогда соперники открывали турнир, а забить не помог даже пенальти – защитник Дмитрий Парфенов попал в штангу.

«Спартак» – большой фаворит, от Угальде ждут гол, на 0:0 – 13.20

Букмекеры точно не удивляют коэффициентами – вполне стандартный расклад для игры топ-клуба и середняка: красно-белые уже котируются ниже 1.70 на победу.

Главным фаворитом на гол почти в каждом матче «Спартака» является Манфред Угальде. Вот и сейчас дают поставить за 2.20 на его мяч. Повышенной результативности аналитики не ждут – тут выбран стандартный тотал в 2,5 гола: коэффициент на классический верховой исход 1.75, на четыре гола и более дают солидные 2.85.

Ставки на Спортсе

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press