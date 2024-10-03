«Спартак» в плей-офф, ЦСКА и «Динамо» – под вопросом. Расклады перед последним туром Кубка России

До финиша группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России остался один тур. Победители известны уже в трех квартетах, а выбывшие клубы определились во всех четырех. Вопросы только к распределению команд по путям – РПЛ и регионов.

Группа А: оба «Динамо» претендуют на второе место

«Спартак» в среду камбэкнул в матче с московским «Динамо» и досрочно выиграл группу. У махачкалинцев был шанс выйти на второе место. Они даже устроили триллер в Самаре – отыгрались с 0:3 против «Крыльев Советов», но уступили по пенальти.

Какое «Динамо» попадет в Путь РПЛ, выяснится в заключительном туре. На первый взгляд московскому легче – встретится с «Крыльями», которые уже вылетели с турнира. Но махачкалинцы дома сыграют с немотивированным «Спартаком».

Группа B: самый понятный квартет

Группа, в которой все ясно перед последним туром. Хотя есть мини-интрига – останется ли «Локомотив» единственной командой, взявшей 100% очков? В заключительном матче «железнодорожники» сыграют с «Ростовом», который точно финиширует вторым. «Химки» отправляются в Путь регионов. «Оренбург» может полностью погрузиться в борьбу за выживание в чемпионате.

Группа C: самая запутанная ситуация

Это так в предыдущем туре постарался «Ахмат» – разгромил «Краснодар», хотя котировался андердогом. Точно известно, что «быки» ни при каких раскладах не финишируют первыми – армейцы и грозненцы встретятся в заключительном туре и по итогам очного матча у одной из команд будет минимум 12 очков. А при равенстве очков «Краснодар» уступит и ЦСКА (1:0, 0:2), и «Ахмату» (1:0, 0:3).

ЦСКА попадет в Путь регионов, если проиграет «Ахмату» в основное время, и «быки» не потеряют очки с «Пари НН». «Краснодар» останется третьим, если сыграет хуже грозненцев.

Группа D: «Акрон» и «Рубин» разыграют путевку в Путь РПЛ

«Зенит» досрочно выиграл группу. Остался один вопрос: кто вместе с петербуржцами отправится в Путь РПЛ? Два претендента на путевку встретятся в последнем туре. Чтобы обойти «Акрон», «Рубину» нужна победа в основное время.

Что с коэффициентами? «Зенит» закрепился в лидерах, «Локо» сравнялся со «Спартаком»

В списке букмекерских фаворитов незначительные изменения. Если сравнивать текущие расклады с предсезонными, то кэф на «Зенит» с 3.60 упал до 3.00. «Локо», у которого нет поражений, по котировкам сравнялся со «Спартаком» – на обоих дают по 7.00. Запутанная ситуация в группе C пошла на пользу «Ахмату» – расценки снизились с 25.00 до 20.00.

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Матчи заключительного тура пройдут 22-24 октября.

Ставки на Спортсе

Вечер больших кэфов в ЛЧ: «Ювентус» выиграл за 41.00, «Атлетико» разнесли с максимальной форой, «Монако» спасся, когда давали 7%

Фото: РИА Новости /Александр Вильф