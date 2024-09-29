«МЮ» был обречен: «Тоттенхэм» – суперверховой, забивает почти на уровне лидеров, 3 мяча – давно не проблема

И все это – уже год без Кейна.

«Тоттенхэм» разгромил «МЮ» в гостях в шестом туре АПЛ – 3:0. Он даже не был фаворитом в этой игре, но все решила голевая феерия лондонцев – это нередко повторяющаяся история.

«Тоттенхэм» – главная команда по верхам в прошлом сезоне, чаще нее забивали только двое

Харри Кейн ушел – и проблемы в атаке назревали, но «Тоттенхэм» после назначения Эйнджа Постекоглу этого не заметил – стал забивать даже больше, а число верхов увеличилось. Сейчас – снова никаких проблем в атаке, тренды работают.

В сезоне-2022/23 «Тоттенхэм» забил 70 мячей с Кейном, а в прошлом – 74 уже без него. Верхов в его играх было 23, а стало 30. «Тоттенхэм» стал самой верховой командой лиги с отрывом по итогам сезона-2023/24 (у ближайших – по 27 таких матчей). «Обе забьют» сработало в 27 играх (чаще только у «Лутона»).

Сейчас перед игрой с «МЮ» и с учетом прошлого сезона если считать серию «Тоттенхэма» в АПЛ из 34 последних матчей, то в 28 из них верх проходил. Еще интереснее, что в шести других играх – низовых – «Тоттенхэм» побеждал всего однажды. Хотя до этой серии было пять низов – и все победные.

Это было давно, а сейчас не стоило удивляться, что верх на игру с «МЮ» был совсем продавлен вниз.

На матч с «МЮ» коэффициенты не были высокими, но симпатичный вариант на «Тоттенхэм» все еще оставался

Голов в игре на «Олд Траффорд» точно ждали, хедлайнером представлялся «Тоттенхэм»: 1.20 на его гол, 1.39 на верх в игре, 1.59 на гол гостей во втором тайме и 1.99 – на ТБ1,5 голов лондонцев.

Первый вариант прошел мгновенно – Бреннан Джонсон отличился на третьей минуте первого тайма. Еще два зашли на второй минуте второго – забил Деян Кулусевски. Между этими событиями «МЮ» остался вдесятером – удалили Бруну Фернандеша.

Верх сработал на 77-й минуте – «Тоттенхэм» повел 3:0 после гола Доминика Соланке.

Два низких коэффициента, один пограничный, один хороший. Теоретически если бы можно было собрать из этого экспресс, коэффициент превратился бы в 5.26. И все голы обеспечил «Тоттенхэм».

Сейчас у него 12 мячей в шести играх – больше только у «Ман Сити» (14) и «Челси» (15). 3+ гола за игру до этого «Тоттенхэм» забивал уже дважды в сезоне. А в прошлом – девять раз. «МЮ» не стал помехой.

Но вариант с верхами «Тоттенхэма» перестал быть очевидным – теперь их сложно зацепить

В этом сезоне у «Тоттенхэма» четыре верха из шести возможных. По сравнению с прошлым чемпионатом ТБ2,5 только в игре с «Ньюкаслом» котировался ровно так же – в 1.36.

В сравнении с другими матчами коэффициент падает. Например, сейчас в этом сезоне с «Брентфордом» (3:1) на верх давали 1.44, а в прошлом – 1.57. Аналогично и с другими матчами – с «Эвертоном» (4:0) 1.53 вместо 1.62, с «МЮ» (3:0) – 1.39 вместо 1.57.

Да и в игре с «Арсеналом» небольшая разница, но она была – 1.57 вместо 1.62. Сыграли 0:1.

В следующем туре с «Тоттенхэмом» встретится «Брайтон» – и вы уже понимаете, какими будут котировки на голы, тем более что соперник тоже провел четыре верховых матча из шести. ТБ2,5 сейчас идет всего за 1.35. А для нейтрального зрителя – такое ожидание голов выглядит прекрасно каждый раз.

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Фото: Gettyimages /Michael Regan / Staff, Carl Recine / Staff