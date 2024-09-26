Главные кэфы Лиги Европы: Хайкин остановил «Порту», ничья «МЮ» прошла за 7.50, «Динамо» провалилось

Завершился первый игровой день в Лиге Европы. Второй по значимости еврокубок сразу же порадовал сенсациями и большими коэффициентами. В стартовый день случилось больше неожиданностей, чем за весь тур в Лиге чемпионов.

Фаворит стартовал с поражения – не помогло и удаление

«Буде/Глимт» и «Порту» сыграли драматичный матч в Норвегии. Аналитики из Opta выставили почти 20% «драконам» на победу в Лиге Европы, но пока на поле магии не хватило даже против одного из предполагаемых аутсайдеров турнира.

Норвежский чемпион пропустил первым, после чего коэффициент на хозяев уже перешел отметку в 10.00. Далее хозяева забили два мяча, пережили удаление и умудрились обменяться голами с португальцами даже вдесятером. На выходе – историческая победа со счетом 3:2.

Российский вратарь Никита Хайкин совершил шесть спасений. Также голкипер упрочил лидерство в рейтинге по количеству матчей в еврокубках: это 52-я игра Никиты в еврокубках, прошлым рекордсменом среди россиян был Александр Мостовой (50 встреч).

«МЮ» не убедил, а «Твенте» явно недооценили

Еще до игры коэффициенты на «Манчестер Юнайтед» выглядели слишком амбициозными, учитывая предполагаемую ротацию и форму гостей из Нидерландов. Даже на ничью давали 7.50.

«Манчестер Юнайтед» смог победить только в первом тайме. Не помогли и четыре замены во второй половине игры.

Интересно, что во встрече на «Олд Траффорд» даже на победу «Твенте» с форой в два гола давали коэффициент 1.60.

Крах киевлян в Гамбурге: три пропущенных мяча за 35 минут, в концовке два удаления

Самая легкая победа дня – у «Лацио». Римляне в Гамбурге в статусе гостей забили три безответных мяча уже к 35-й минуте. Новый форвард Булайе Диа отметился дублем.

Здесь букмекерские компании ждали примерно равной игры. Коэффициент на победу «Лацио» в первом тайме даже с форой в 1,5 гола был на уровне 9.50.

Второй тайм запомнился только удалениями: у киевлян на досрочный отдых отправился Максим Брагару, а римляне не остались в полном составе из-за спорного действия Тейяни Нослина.

«Славия» подтвердила статус третьего фаворита

Многие с иронией восприняли информацию о невиданном прогрессе «Славии». Ранее суперкомпьютер Opta поставил чехов выше «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» в списке фаворитов Лиги Европы. По первому туру – 0 вопросов. Подопечные Индржиха Трпишовски были сильнее «Лудогорца» как по счету (2:0), так и по xG превзошли болгар с большим запасом (1,92 – 0,42).

Дальше чехов ждет любопытная проверка матчами против «Аякса» и «Атлетика».

Ставки на Спортсе

«Порту» – фаворит, а «Славия» выше «МЮ». Согласны с прогнозом Opta на Лигу Европы?

Фото: East News /Mats Torbergsen / NTB / AFP, Nikolay DOYCHINOV / AFP; Gettyimages.ru /Michael Regan