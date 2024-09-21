«Спартак» – самый неудобный соперник «Динамо»: 10 побед за 33 года, новая черная серия беспокоит Личку

«Спартак» постепенно понижается в линии у букмекеров на матч с «Динамо». Коэффициент проделал путь с 2.15 до 1.95. Победа гостей предлагается за 3.60.

Марцел Личка никак не может найти подход к красно-белым. Все важные матчи клуб «Спартаку» в прошлом сезоне проиграл. У бело-голубых удивительно плохая история личных встреч против красно-белых в рамках чемпионата России.

«Динамо» выиграло один раз в двенадцати матчах РПЛ, но были серии и хуже

Марцел Личка во главе бело-голубых «Спартак» в РПЛ пока не побеждал. В прошлом сезоне клуб был относительно близок к успеху, но за команду еще Гильермо Абаскаля сыграло затмение Игоря Лещука.

«Динамо» обыгрывало «Спартак» относительно недавно – в августе 2022-го. Это единственная победа на дистанции в двенадцать матчей, если учитывать только встречи в РПЛ.

Любопытно, что такие плохие серии для «Динамо» в матчах с извечным соперником – норма. С 1991 года набирается только десять побед в чемпионате России. У «Динамо» часто случались безвыигрышные серии – и не только в 90-е, когда доминировал «Спартак». Например, бело-голубые никак не могли победить в дерби с 2012-го по 2018-й. Черная серия вобрала в себя семь матчей.

Похожая драма была и с 2003-го по 2008-й: бело-голубые не побеждали на протяжении восьми матчей. Тогда окончание черной полосы было памятным из-за триумфа над красно-белыми со счетом 4:3.

В последние годы обычно забивают, но редко больше трех, 3:1 избегают

Противостояние «Спартака» и «Динамо» часто представляется как матч двух атакующих команд. Вот и в этот раз на тотал больше 2,5 дают поставить всего за 1.65.

У соперников достаточно любопытная статистическая закономерность в РПЛ и Кубке: матчей с двумя голами и более – 13 из 15, но при этом на тотал меньше 3,5 сыграли 16 встреч из 19. То есть средняя результативность 2-3 мяча. Редко случаются совсем открытые противостояния. Последний матч с четырьмя и более голами – ничья 3:3 в сезоне-22/23.

С другой стороны, и почти нет нулевых ничьих. В XXI веке только два раза завершали матчи без голов.

Еще одна странная статистическая закономерность – клубы часто обмениваются голами, но с 2000 года только раз был зафиксирован итоговый счет 3:1.

Важно – теперь нет Соболева. В этом козырь для «Динамо»?

В прошлом сезоне Александр Соболев был главной угрозой для защитников бело-голубых в РПЛ и Кубке России. Теперь уже форвард «Зенита» три раза нарушил покой Игоря Лещука, а еще два мяча провел в ворота Антона Шунина.

Ранее и Марцел Личка признавал, что против форварда очень тяжело играть. Во многом именно Соболев и делал «Спартак» неудобным оппонентом для «Динамо».

Без Александра явный фаворит на гол в московском дерби – Манфред Угальде (2.55). У «Динамо», естественно, выделяют Константина Тюкавина (2.95).

Ставки на Спортсе

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com, Maksim Konstantinov/Global Look Press