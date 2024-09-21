Рекордный старт «Баварии»: четыре победы с разницей 16:3. Компани начал мощнее Гвардиолы и Анчелотти

25:0 по ударам с «Вердером».

«Бавария» в четвертом туре Бундеслиги провела выдающийся по статистике матч на выезде против «Вердера» (5:0). Кратко о тотальном доминировании Мюнхена, помимо пяти голов:

● вобеда по xG 3,34 – 0,00. Да-да, полный ноль в атаке бременцев.

● «Вердер» даже не ударил по воротам.

● вратарь Свен Ульрайх прервал один навес за всю игру и ни разу не бил от ворот.

Причем «Вердер» – это не аутсайдер, не кризисная команда. Стартовали с пяти очков в трех матчах чемпионате. В том числе засушили «Боруссию» Д три недели назад (0:0). В прошлом сезоне «Вердер» побеждал в Мюнхене 1:0.

Букмекеры не ждали разгрома: предлагали фора в полтора гола на хозяев за коэффициент 2.10. И вот что в итоге.

У «Баварии» лучший старт в истории Бундеслиги. Так не начинали даже легенды

«Бавария» идеально открыла сезон с Венсаном Компани. Главный фаворит чемпионата выиграл все четыре матча с общим счетом 16:3. Если брать отсечку в четыре тура, лучше старта в истории Бундеслиги еще не было.

Хороший повод вспомнить, кто начинал чемпионат Германии в похожем стиле. Всегда ли это приводило к итоговому титулу?

«Бавария»-2016/17: 12 очков и 14:1 (+13). Итог – титул

Единственный полный сезон в Мюнхене для Карло Анчелотти. Фундамент красивой статистики после четвертого тура – разгром «Вердера» 6:0.

«Бавария» спокойно прошла турнир, сомнений в чемпионстве не было уже после первого круга. В итоге команда Анчелотти закончила с запасом от «Лейпцига» в 15 очков, забила 89 голов.

«Дортмунд»-2015/16: 12 очков и 15:3 (+12). Итог – второе место

Возможно, самый недооцененный сезон в истории немецкого футбола. Томас Тухель подхватил «Боруссию» после ухода Юргена Клоппа и мгновенно оживил Дортмунд.

Бодрая атака с Пьером-Эмериком Обамеянгом выжигала прессингом: разгромили «Гладбах», «Ингольштадт» и забили три мяча «Байеру».

Но лучший старт сезона в истории «Дортмунда» так и не кончился трофеями: 78 очков, 82 гола, но только второе место. Как раз в том же сезоне мощно стартовала «Бавария» Хосепа Гвардиолы (12 очков и 12:2). Это был лучший результат на отрезке в четыре тура для каталонца.

«Бавария»-2012/13: 12 очков и 14:2 (+12). Итог – первое место

Легендарный сезон с Юппом Хайнкесом. В первых четырех турах от Мюнхена больше всего досталось «Штутгарту» – 6:1.

«Бавария» выиграла восемь матчей подряд со старта. После зимнего перерыва разогнавшегося доминирующего монстра было не остановить: одна ничья во втором круге, 91 очко, 98 голов, 25 баллов запаса от второго места. Неплохой ориентир для Компани.

Результаты «Баварии» – шок для букмекеров. Тоталы подрезают, кэфы больше 10.00 уже не дают

Букмекерские компании вынуждены существенно менять линии на матчи «Баварии» из-за аномальных результатов.

5:0, 9:2 и 6:1 – результаты за неделю. В Бремене аналитики уже предлагали базовый тотал в 3,5 гола. В то же время котировки были почти равными – столько голов точно не ждали.

Максимальный тотал в игре с «Вердером» был ограничен 6,5 голами (9.50). Это предсказуемое решение после того, как против загребского «Динамо» в Лиге чемпионов прошли ставки на тотал больше 8,5 с коэффициентом 20.00.

Теперь можно легко предсказать, что в следующих матчах «Баварии» базовый увидим уже на отметке в 4,5 мяча за игру. Кстати, ровно через неделю «Бавария» встретится с «Байером». На тотал больше 6 сейчас предлагают 7.80.

Ставки на Спортсе

Покер Кейна с тремя пенальти, 9:2 – гора рекордов «Баварии» на старте ЛЧ. У Мюллера свой

«Мой отец – беженец из Конго. Было 0,000 шанса на успех». Компани ответил всем, кто не понял его приход в «Баварию»

Фото: IMAGO/Cathrin MŸller /M.i.S./imago-images.de, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO, Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press