В РПЛ почти нет сенсаций. Как с ними дела в Европе?

В первом туре Лиги чемпионов не прошло ни одного коэффициента больше 5.00. Новый сезон – тренд на отсутствие сенсаций. Гранды пока не проваливаются ни в одном из чемпионатов.

В России так вовсе уже после восьмого тура заметно разделение на топ-команды, середняков и аутсайдеров. Разберем самые большие коэффициенты, зафиксированные в матчах РПЛ и топ-лиг.

РПЛ: одно поражение у грандов от середняков и аутсайдеров

Чемпионат России стартовал с относительной сенсации – поражения «Спартака» в Оренбурге, хотя коэффициент и не был слишком большим. Букмекеры предлагали только 3.30 на хозяев в свете неопределенности с обновленным клубом Деяна Станковича.

Удивительно, но после этого матча российские шесть топ-команд середнякам и аутсайдерам на дистанции в восемь туров не проигрывали. А рекордный коэффициент 5.10 прошел в игре «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо» (0:1).

АПЛ: поражение «Ливерпуля» – единственное с двузначным коэффициентом в топ-лигах

Очень пресно стартовал и чемпионат Англии. Настолько, что главной сенсацией за три тура была ничья «Арсенала» и «Брайтона» в Лондоне (5.30). Даже середняки с запасом обыгрывали аутсайдеров, не было и большого количества неожиданных ничьих.

Разнообразил картину матч «Ливерпуля» и «Ноттингема». Пока это главная сенсация месяца и единственный двузначный коэффициент, прошедший во всех топ-лигах. На успех гостей давали около 12.00.

Ла Лига: букмекеры не ожидали краха «Реала Сосьедад»

Баски без Арсена Захаряна очень плохо стартовали в чемпионате Испании. Как раз два матча с участием «Сосьедада» – две главные сенсации пяти туров в Ла Лиге, если учитывать именно поражения фаворитов. Для начала команда уступила дома «Райо Вальекано» (5.40), а затем умудрилась при своих зрителях проиграть «Алавесу» (6.50).

Гранды ограничились локальными осечками. «Реал» не обыграл «Лас-Пальмас», а «Атлетико» дома не забил «Эспаньолу». В этих матчах проходили коэффициенты в районе 5.50 на ничейные исходы.

Серия А: Италия – парад сенсаций, высокие коэффициенты проходят в каждом туре

Серия А – серьезное исключение из списка. Здесь признанные фавориты посыпались в первых же матчах: «Наполи» уступил «Вероне»; «Милан» опростоволосился против «Пармы», а «Рома» пододвинула к отставке Даниэле Де Росси, потерпев поражение от «Эмполи». Как раз фиаско в Риме было самым неожиданным для букмекеров. На поражение римлян предлагалось ставить за 7.30.

В четвертом туре в грустную компанию, оступившихся грандов, примкнул и «Интер»: даже ничья с «Монцей» для чемпиона оценивалась коэффициентом 4.90.

Германия: серия «Байера» закрылась, но против топ-клуба

В Германии пока не оправдываются прогнозы на сложный старт «Баварии». Команда Венсана Компани коллекционирует победы. В трех турах было только несколько мини-сенсаций, достойных внимания. Относительная неожиданность – ничья «Штутгарта» и «Майнца» со счетом 3:3. Коэффициент был больше 4.00.

Без лишнего шума закрылась и серия «Байера». Команда уступила «Лейпцигу» дома, но такой поворот сюжета не выделялся букмекерами из общего ряда. «Байер» дома располагал коэффициентом почти 1.70, что говорит о силе соперника. В то же время 4.70 на «Лейпциг» сыграло – это рекорд для Германии за три тура.

Франция: «ПСЖ» и топ-клубы штампуют победы, но захворал участник ЛЧ

Во Франции – редкая стабильность для больших команд. В последние годы обычно кто-то из топ-клубов в обязательном порядке проваливал старт сезона. Сейчас же после четырех туров: «ПСЖ», «Марсель», «Монако» – тройка в таком порядке, как и предполагали букмекеры.

Чуть захворал только «Лилль», но и то: одно поражение в плотной борьбе от «ПСЖ», а другое – от «Сент-Этьена» на выезде и в преддверии Лиги чемпионов. В остальном топ-клубы с негативной стороны не удивляли.

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Фото: РИА Новости /Александр Нестеров; Gettyimages.ru /Pau Barrena, Rafa Babot