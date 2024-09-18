Сафонов начал опровергать букмекеров – есть первое достижение в «ПСЖ»

Матвей Сафонов провел первую игру за «ПСЖ» в официальном турнире. Вратарь сборной России дебютировал удачно – справился с единственным ударом от «Жироны» в створ и достойно заменил Джанлуиджи Доннарумму. В то же время угроз воротам почти не было. Хозяева контролировали игру и заслуженно победили с единственным голом в конце встречи.

Интересно, что до сезона букмекерские компании вообще не верили, что Сафонов проведет хотя бы один матч в Лиге чемпионов. Коэффициент на это событие был 2.50. То есть просто один выход в стартовом составе на матч с «Жироной» позволил сыграть пари с высоким коэффициентом.

Первое достижение покорилось. Какие варианты на статистику были еще?

Сафонов сразу после трансфера в «ПСЖ» появился в специальных линиях у нескольких букмекеров. Аналитики до старта сезона предполагали, что россиянин будет получать игровую практику только на внутренней арене. Футболисту отводили как минимум шесть встреч в чемпионате Франции. Коэффициент на это событие – 1.60.

Предполагалось, что у Сафонова не будет отраженных пенальти, попадания в символическую сборную тура Лиги 1, но получится три раза оставить свои ворота в неприкосновенности. На «сухари» в Лиге чемпионов ставки не принимались – считалось, что в еврокубке будет играть только Доннарумма.

Перспективы Сафонова далее: Доннарумма выбыл на короткий срок, но вратаря могут и поберечь

«ПСЖ» далее предстоит сыграть на выезде против «Реймса». Пока возвращение итальянца не подтверждено. Далее у команды будет связка непростых игр против «Ренна» дома, и двух выездов – к «Арсеналу» и «Ницце». Как раз Доннарумму могут задействовать именно в рамках сложного отрезка, а матч с «Реймсом» отдать в качестве бонуса российскому голкиперу за спокойную игру.

Подопечные Луиса Энрике сделали весомую заявку на борьбу за первую восьмерку. До старта общего этапа букмекеры как раз полагали, что команде не удастся пройти в 1/8 финала напрямую. Коэффициент на финиш за пределами первой восьмерки был 1.55. А на общий триумф в Лиге чемпионов вовсе дают 20.00.

Ставки на Спортсе

Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP