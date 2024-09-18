На три гола Кейна давали лишь 10% – а он положил покер. Что еще зашло при 9:2?

Итоги разгрома.

«Бавария» уничтожила загребское «Динамо» 9:2 в Лиге чемпионов, покер у Харри Кейна. Три гола он забил с пенальти.

Перед матчем мало кто сомневался в его голе, но, например, хет-трик не очень-то ждали.

Вероятность гола – 68%. А трех – лишь 10%

До матча коэффициент на гол Кейна предлагали невысокий – 1.47, это 68% вероятности. У различных букмекеров можно было встретить и 1.60, но в основном цифры были занижены – английскому супербомбардиру предстояло сыграть с командой гораздо ниже уровнем.

Поинтереснее – 2.94 на то, что Кейн забил бы первым в матче. Но риск, атака-то у «Баварии» сильна, открыть счет мог любой. В итоге сработало, но в необычных обстоятельствах: когда гол Сержа Гнабри отменил ВАР, но тут же назначил пенальти, с него Кейн и начал.

Не меньше двух голов Кейна – это 3.10. Очевидно, можно было на такое рассчитывать, но с другой стороны в 12 матчах ЛЧ прошлого сезона Кейн забивал по два гола только в двух.

А вот на хет-трик давали 10.00, вероятность прохода – 10%. Четыре хет-трика у Кейна было в предыдущем сезоне Бундеслиги, еще один он добавил за несколько дней до игры с «Динамо». А в ЛЧ такое бывало лишь однажды – в 2017-м на Кипре, когда Кейн забил три гола АПОЭЛу за «Тоттенхэм».

Коэффициенты на покер Кейна неизвестны, если они вообще были – очевидно, колебались гораздо выше 10.

Кейн не был главным фаворитом гонки бомбардиров в ЛЧ. Как и в прошлом сезоне

По раскладам перед стартом турнира Кейн был позади Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе – с 7.00 и вероятностью в 14%. Это главная тройка претендентов, другие конкуренты дальше. Мбаппе уже сыграл свой матч за «Реал» и забил один, у Холанда впереди игра против «Интера».

Перед сезоном-2023/24 расклад был таким же: Холанд – главный фаворит, Мбаппе и Кейн с 4.50 – следующие. Оба и забили больше всех – по восемь мячей, причем Кейна в списке расположили выше, так как он сыграл чуть меньше времени, чем Мбаппе – на 16 минут.

Получается, в прошлом сезоне больше Кейна никто в ЛЧ не забил. Но за шесть сезонов в этом турнире Кейн ни разу не выигрывал гонку бомбардиров единолично.

Безумные форы и тоталы матча «Баварии»: прошел даже коэффициент 51.00

Как обычно при очень крупной победе можно удивиться гигантским коэффициентам. Они были бы еще выше, если бы изначально принимались ставки на фору -6.5 «Баварии» или на ее тотал больше 8,5.

Но и без того мощно. Например, зашел ТБ6 за 6.00 и фора -5.5 «Баварии» за 7.70. А главное – ТБ9.5 в матче за 51.00, вероятность при таком коэффициенте – всего 2%.

И наоборот, есть сразу несколько ставок, где вероятность была 99%, а коэффициент – 1.01, но они не зашли. Это, конечно, фора +5.5 на «Динамо», ТМ 9,5 голов и еще ТМ 5,5 мячей во втором тайме.

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«Бавария» сыграет во втором туре с «Астон Виллой» – ТБ 1,5 голов мюнхенцев оценен в 1.88. «Динамо» после 2:9 примет «Монако», ТБ 1.5 мячей от команды Александра Головина котируется за 1.90.

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Фото: East News /Alexandra BEIER / AFP, AP Photo/Matthias Schrader