Флик после пяти туров переписал рекорд Гвардиолы. Помните, когда «Барса» стартовала лучше?

«Барселона» продолжает сносить соперников в Ла Лиге, несмотря на сложности с составом и далеко не простой календарь. Разгром «Жироны» – новый шаг к рекордам для Ханса-Дитера Флика.

Пять матчей – пять побед и разница мячей 17:4 (+13). Так много на дистанции в первые пять туров «Барселона» не забивала даже в золотое время при Хосепе Гвардиоле. Отличный повод вспомнить лучшие старты клуба в чемпионате Испании.

«Барселона»-17/18: 15 очков и разница мячей 17:2 (+15). Итог – первое место

Семь лет назад у «Барселоны» была похожая ситуация. Команду только возглавил новый тренер Эрнесто Вальверде – с ним полетели к чемпионству. Обеспечить рекордный старт помогли разгромы «Эспаньола» (5:0) и «Эйбара» (6:1). Команда впервые споткнулась только в восьмом туре, а за весь чемпионат проиграла лишь один раз уже в статусе чемпиона, пропустив пять мячей от «Леванте» (4:5).

«Барселона»-13/14: 15 очков и разница мячей 18:4 (+14). Итог – второе место

И здесь снова эффект нового тренера. При Херардо Мартино «Барселона» выглядела инопланетной командой вплоть до декабря. После четырнадцати туров каталонцы лидировали в чемпионате, потеряв только два очка с разницей мячей 42:8.

К сожалению, добыть чемпионский титул не удалось. Помешали травмы Лионеля Месси и героический поход «Атлетико».

«Барселона»-09/10: 15 очков и разница мячей 16:3 (+13). Итог – первое место

А это легендарный сезон с 99 очками. «Барселона» в стартовых матчах Ла Лиги тогда развлекалась, оформляя крупные победы. В частности, разгромили «Атлетико» (5:2) еще без Диего Симеоне. Каталонцы выиграли лигу, опередив «Реал» на три очка. Лучше при Гвардиоле «Барселона» на дистанции в пять туров не стартовала.

Старт «Барселоны» – сюрприз для букмекеров

До начала сезона букмекерские компании совсем не верили во Флика. Клуб получил коэффициент 4.50 на чемпионский титул – один из самых высоких в XXI веке.

Первые три матча в сезоне «Барселона» выиграла со счетом 2:1 – букмекерских аномалий не было, а вот дальше – интереснее. Команда разгромила «Вальядолид» со счетом 7:0. На тотал больше 6,5 можно было ставить за 10.00.

Свежий разгром «Жироны» – не такой большой сюрприз, но все же аналитики ожидали упорной игры. Поставить на победу фаворита с форой (-2,5) можно было за 4.60.

***

Замахнуться на новые рекорды будет сложно. Впереди у «Барселоны» намечается очень тяжелая неделя. После выезда к «Монако» предстоит в гостях сыграть против опасного «Вильярреала». «Подводная лодка» пока не имеет поражений и идет в одном графике с мадридским «Реалом».

Ставки на Спортсе

Фото: East News /LLUIS GENE / AFP; Javier Borrego/Keystone Press Agency, Gruppo/S. Lau/Global Look Press ; Gettyimages /Alex Caparros, David Ramos