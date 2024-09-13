«Тоттенхэм» – «Арсенал»: «шпоры» идут на рекорд по тоталам, но будет ли «верх» в дерби?

В центральном матче четвертого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» встретится с «Арсеналом». Противостояние состоится 15 сентября.

У команд зафиксировано несколько любопытных закономерностей с точки зрения ставок, хотя у соседей много отличий на старте. «Арсенал» сохранил в линии статус главной угрозы для «Манчестер Сити». Поставить на чемпионство подопечных Микеля Артеты можно за 3.10. А вот потенциальный титул «Тоттенхэма» улетел уже в район статистической погрешности (70.00). Более того, букмекеры засомневались даже в финише в топ-6 (1.70).

«Тоттенхэм»: безумная результативность при Постекоглу, про 0:0 забыли

«Шпоры» при Эндже Постекоглу играют в очень открытом стиле, что подтверждает статистика.

● На дистанции в 32 матча 27 раз проходил тотал больше 2,5. ● В последних 37 играх общая результативность только раз была меньше двух голов. ● В 12 матчах из 23 проходил тотал больше 3,5. ● Нулевых ничьих в АПЛ при Постекоглу до сих пор нет.

В связи с такими показателями уже давно изменились и коэффициенты на матчи «Тоттенхэма». Например, на лондонское дерби предлагается базовый тотал в три гола, а это при том, что «Арсенал» еще не сыграл ни одной «верховой» встречи в нынешнем чемпионате.

Почти все указывает на открытый футбол, но у «Арсенала» есть нюанс

Команда Микеля Артеты пока играет строго против прогнозов букмекеров на тоталы. В каждой встрече аналитики предполагают «верховой» сценарий для лондонцев, но пока не сошлось ни разу. Например, против «Брайтона» по коэффициентам четыре гола были вероятнее, чем три.

Интересная осторожная тенденция у «Арсенала» наметилась еще в прошлом сезоне, а продолжилась в товарищеских матчах: тотал больше трех проходил лишь раз (в игре с «Байером»), а в четырех встречах одна из команд вообще не забивала.

А вот в истории личных матчей искать предостережения от «верховой» встречи точно не стоит. В прошлом сезоне команды наколотили в ворота друг друга девять голов. Оба матча точно стоит забыть защитникам, да и не только им – в первом дерби подарок «Тоттенхэму» сделал Жоржиньо, совершивший нелепую потерю мяча на своей половине поля.

В ближайшем противостоянии «Арсенал» будет фаворитом, но коэффициенты относительно близкие – 2.40 против 3.00. Чего точно не ждут – той самой нулевой ничьи. Коэффициент на безголевое зрелище подрос до 14.00. Интересно, что 0:0 не играли с 2009 года. Тогда в атаке у «Тоттенхэма» с первых минут выходил Роман Павлюченко.

Ставки на Спортсе

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press