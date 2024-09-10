Как беттор в Европе отсудил проигранные миллионы евро у букмекера? Сейчас это нередкий случай

В августе появилась новость – беттор из Австрии отсудил целых 2,8 млн евро у букмекера. Именно такую сумму он проиграл на ставках.

Такое правда возможно?

Специально обчистили лудомана

По данным Gaming Intelligence, Верховный суд Австрии постановил, что букмекерская компания Bet-at-home обязана компенсировать беттору проигрыши на общую сумму 2,8 миллиона евро. Они случились с августа 2018 года по июль 2020-го.

Суд посчитал, что беттор страдал от игровой зависимости, а компания этим воспользовалась и не предприняла никаких мер по ограничениям его активности.

Также известно, что ответственность за возмещение средств возложена на две компании – это Entertainment Limited и Internet Limited. Первая управляла сайтом, на котором можно было ставить, но сейчас находится в процессе ликвидации. Обе – дочерние компании Bet-at-home.

После решения суда акции Bet-at-home упали на 4%. Igamingbusiness.com со ссылкой на отчет пишет, что возможный доход Bet-at-home в 2024 году в любом случае оценивается в 45-53 млн евро.

Bet-at-home страдала и в других странах

При этом Bet-at-home покинула австрийский рынок онлайн-казино еще в 2021 году после постановления Верховного суда о том, что иностранные игровые бренды незаконно работают в стране.

В январе 2022-го она закрывала дочернюю компанию на Мальте, но в Австрии предлагала ставить на спорт через другую.

У Bet-at-home также были проблемы в Великобритании и Швейцарии: британцы приостановили ее лицензию, поэтому с рынка пришлось уйти летом 2022-го, а швейцарцы выставили счета по НДС на 1,3 и 2,7 млн евро за два разных периода.

Возвращение проигранных денег – нередкий случай из-за лицензий

На казино в стране сохраняется монополия – их работает больше десятка от компании Casinos Austria AG, они объединяют под собой более 200 игровых столов и более 2000 игровых автоматов. Доступ – с 18 лет. Остальные онлайн-бренды ограничиваются ставками на спорт.

Средства игрокам периодически возвращаются от букмекеров в последние годы – так происходит в Австрии, Германии и Нидерландах.

Например, flib.nl писал, как обстоит дело в Нидерландах – там онлайн-компании должны иметь лицензии, а без нее на них могут подать в суд. Несколько судебных дел было заведено на поставщиков услуг по азартным играм без лицензии – и это приводило к возврату денег игрокам.

Одна из самых известных историй – летом 2022-го гражданин Нидерландов отсудил у британского букмекера Unibet €676 тысяч, которые он проиграл за 10 лет – в период с 2011-го по 2021 год. Как объясняли адвокаты беттора? Они указывали на то, что за эти десять лет у Unibet не было лицензии на работу в стране. Помимо компенсации игроку суд постановил букмекера выплатить еще и судебные издержки в размере €9588.

Причем в Нидерландах зимой 2022-го около сотни игроков понадеялись таким образом вернуть себе проигранные деньги – они объясняли это тем, что на тот момент в стране ставки еще не были легализованы, а значит, в нелицензированных игорных компаниях нельзя было иметь дело с клиентами из Нидерландов.

Еще одна подобная история в ноябре 2022-го была распространена в Германии: человек проиграл €58,5 тысяч в период с 2014 по 2020 год, играя в покер и блэкджек на PokerStars.eu, а компания работала в стране как оффшорный оператор, так как законы онлайн-гемблинга были приняты не во всех регионах страны.

В итоге кельнский суд постановил, что PokerStars обязан возместить клиенты эту сумму. И не согласился с тем доводом, что вопрос должен быть рассмотрен в соответствии с международным, а не немецким правом, хоть компания и зарегистрирована на Мальте.

Похожие истории возникали в Германии и раньше – клиенты воспользовались законодательством, по которому деятельность онлайн-казино до лета 2021 года запрещалась, так что проигрыши до этого срока можно было попытаться вернуть, так как был нарушен государственный закон об азартных играх. Тогда в Германии поясняли, что есть неплохой шанс забрать обратно проигранные до лета 2021-го деньги и в онлайн-ставках на спорт – по той же причине.

Важно понимать: почти все случаи таких судебных дел связаны с компаниями, которые зарегистрированы в других странах Евросоюза и Великобритании. Материнская компания того же PokerStars базируется в Ирландии. Поэтому здесь такие шансы есть – но их точно не будет в случае с серыми БК и онлайн-казино, которые зарегистрированы вне ЕС.

Так что у австрийца с 2,8 млн хоть повод и другой – лудомания, как заявляет суд, но проигрыши случились за те два года, которые были как раз до 2021-го. Со временем таких историй наверняка станет еще больше.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /becon, Hirurg