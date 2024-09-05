Незакрытые нули в таблице РПЛ: «Зенит» не уступает, «Спартак» не пропускает, «Ахмат» не побеждает

РПЛ ушла на первую международную паузу – это случилось после семи туров. В лиге еще остались команды, которые не побеждали или не проигрывали, есть и те, кто постоянно пропускает.

«Зенит» и «Краснодар» – неуязвимы, «Спартак» – без пропущенных голов до перерыва

Короткие факты – у кого еще остались нули в разных статистических таблицах.

Чуть подробнее:

● «Зенит» и «Краснодар» пока обходятся без поражений. В прошлом сезоне дольше всех держался именно «Краснодар» – он не проиграл в 12 турах ни разу и опережал «Зенит» на пять очков. А дальше – уступил ЦСКА. Произошло это в конце октября.

● Сейчас у трех команд, включая «Локомотив», нет ничьих. Год назад никак не хотел играть вничью «Сочи» – без этого обходился почти весь первый круг, только в 14-м туре свел 3:3 с «Динамо». Вряд ли это радовало клуб – из этих 14 матчей он десять проиграл.

● «Ахмат» еще не выиграл ни одного матча. В прошлом сезоне к седьмому туру уже все обзавелись хотя бы одной победой. Последним ждали «Оренбург» – в седьмом туре он разгромил «Сочи».

В основной таблице после семи туров сезона-2023/24 нулей было несколько – без поражений у «Краснодара», без ничьих у «Сочи» и «Балтики».

Плотность в таблице примерно та же: например, и тогда, и сейчас между вторым и последним местами ровно 11 очков. Из них в призовой тройке 14-17 баллов – тогда, 15-17 – сейчас. Главные аутсайдеры, занимающие четыре последних места, набрали не больше шести очков.

Включаем матчи «Ростова» и отчаянно ищем голы в играх махачкалинского «Динамо»

Еще несколько фактов, которые интересно сравнить с прошлым сезоном в целом.

● Кто сейчас самая зрелищная команда чемпионата? «Ростов»! В матчах с участием ростовчан забивается 3,72 гола в среднем. В прошлом сезоне «Ростов» по этому показателю замыкал топ-5. А первым был ЦСКА – сейчас он в середине. При этом команда Валерия Карпина была самой верховой – 19 игр из 30.

● Нетрудно догадаться, что наименее зрелищный клуб – «Динамо» Махачкала. Конечно, ведь ни одного верха до сих пор (что и предсказывалось ), а голов забивается в среднем 1,29! Мы этому совершенно не удивлены: махачкалинцы такими были и в Первой лиге – там тоже было последнее место по зрелищности с 1,65 гола в среднем за игру.

Перебьют ли прошлосезонный показатель «Факела» в 1,76? Есть все шансы.

● «Химки» пока ни одного матча не сыграли на ноль. Впрочем, возможности для этого еще будут. Мы посмотрели все сезоны за последние десять лет, антирекорд был у «Арсенала», «Ростова» и «Урала» – они за 30 игр только трижды не пропускали. Пока нестрашно для химчан.

● Обратная история – у «Зенита» сразу шесть сухих игр из семи, единственный мяч пропущен от «Химок». В прошлом сезоне «Факел» и «Спартак» провели по 12 матчей всухую. Но это заметно хуже, чем было, например, у ЦСКА в 2016/17 – сразу 20 игр без пропущенных мячей!

И по результативности: в прошлом сезоне «Локомотив» и ЦСКА забивали во всех матчах кроме трех – это рекорд за последние десять лет, которого сезоном ранее достигали «Ахмат», «Зенит» и «Оренбург», а до этого – тот же «Зенит» и «Динамо» с «Краснодаром».

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Исходя из цифр, главные вопросы к следующему туру: проиграют ли впервые «Зенит» (соперник – ЦСКА) и «Краснодар» («Ростову»), сыграет ли вничью «Локомотив» (с «Оренбургом»), победит ли, наконец, «Ахмат» (тут совсем сложно – играть с «Динамо»). Ну, и пропустит ли до перерыва «Спартак»: играет в Махачкале, от этого соперника как раз не уберегся в первом тайме кубковой игры.

Матчи восьмого тура состоятся с 13-го по 15 сентября.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Григорий Сысоев