Тен Хаг или Дайч? Кто теперь фаворит на отставку в АПЛ

«Ливерпуль» не так легко по игре и статистике, но с красивым счетом одолел «Манчестер Юнайтед» – 3:0. Первая большая победа для Арне Слота заставляет всерьез беспокоиться за перспективы Эрика тен Хага. Наставник «дьяволов» вырвался на второе место в рейтинге претендентов на увольнение

Разгром на «Олд Траффорд» – почти рутина

О нынешнем состоянии «Манчестер Юнайтед» очень хорошо свидетельствуют букмекерские коэффициенты. Это был 20 (!) матч подряд между двумя грандами, в котором именно «дьяволы» начинали игру в роли аутсайдера по котировкам. Серия длится с 2017 года. Об этом в подробностях рассказывали ранее .

До матча «Ливерпуль» заработал рабочий коэффициент 1.90. Так оценивают топ-клубы, когда они приезжают в гости к колючим середнякам, а никак не претендентам хотя бы на первую четверку. Даже победа с форой в 2,5 гола, которая в итоге прошла, оценивалась всего лишь за 5.50. Да, и на счет 0:3 давали 18.00, а не 100.00, как можно подумать, исходя из принципиальной истории противостояния.

Букмекеры уже привыкли к подобным результатам: только в 2021 году «Манчестер Юнайтед» был разгромлен на «Олд Траффорд» со счетом 0:5, а при Эрике тен Хаге устраивался на 0:7 в рамках встречи на «Энфилде». Грустная реальность для поклонников «дьяволов».

Тен Хага могут убрать первым?

Коэффициент на отставку Эрика тен Хага в режиме реального времени обвалился до 3.50 с 9.00 (столько предлагали еще вчера). А букмекер Wiliam Hill так вовсе дает уже 2.50 на то, что нидерландец будет первым уволенным тренером в нынешнем сезоне в рамках АПЛ.

Правда, здесь у Тен Хага – серьезный конкурент. «Эвертон» с Шоном Дайчем стартовал с трех поражений подряд, пропустив десять голов, так еще и уступил дома «Борнмуту», выигрывая на 85-й минуте со счетом 2:0… На уход Дайча раньше Тен Хага аналитики держат коэффициент в районе 2.00.

На фоне двух неудачников стартовых туров выдохнул Энцо Мареска – даже домашняя ничья с «Кристал Пэлас» не выглядит большим провалом. Отставка тренера «Челси» гораздо менее вероятна (10.00).

У Тен Хага на текущий момент есть два крепких союзника – перерыв и календарь. «Манчестер Юнайтед» сможет перезагрузиться во время матчей сборных, а далее со свежими силами готовиться к играм против «Саутгемптона» и «Барнсли». Шансы продержаться дольше Дайча все еще достаточно высоки.

Ставки на Спортсе

«Эвертон» умудрился проиграть, когда на соперника давали 501.00. Дайча теперь уволят?

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Jan Kruger