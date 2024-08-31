Прогноз на Соболева в «Зените»: семь голов, четыре «ассиста», много карточек

Александр Соболев завершил резонансный переход из «Спартака» в «Зенит». У команды Семака позади уже семь туров чемпионата России. То есть на бомбардирские подвиги остается 23 матча в РПЛ.

В линии букмекерской компании Бетсити появились разнообразные варианты пари на новичка «Зенита». Любопытно оценить, какой результативность Соболева видят аналитики.

Забьет меньше Глушенкова, но будет играть грубо

Нападающему пророчат только семь голов в чемпионате России. На тотал больше 7,5 уже предлагается коэффициент 2.00. То есть шансов стать даже лучшим бомбардиром «Зенита» фактически нет. В то же время в линии остается фантастический вариант на победу в общем зачете за 30.00. Пока лидером значится Максим Глушенков как раз с семью голами.

Не ждут чудес от Александра и в роли диспетчера: потолок для нападающего «Зенита» – 4-5 голевых передач.

Букмекеры допускают, что Соболев успеет сделать хотя бы один дубль, а вот два – уже маловероятно. С хет-триками еще сложнее – коэффициент 4.25 даже на один.

На удивление аналитики предсказывают недисциплинированное поведение Соболева на поле. Александр – лидер по предупреждениям среди нападающих в РПЛ за два последних сезона (14 желтых карточек!). Вот и сейчас четыре желтые карточки – грустный прогноз от букмекеров.

Может ли Соболев забить больше?

Аккуратный тотал в 7,5 голов выглядит чересчур осторожным. Все же «Зенит» – доминирующая команда, партнеров настолько высокого класса у форварда никогда не было, а уровень аутсайдеров в чемпионате России упал даже в сравнении с прошлым сезоном.

У Соболева был сезон в «Крыльях», когда он забил 10 голов в 18 матчах; в «Спартаке» у Александра фиксировались чемпионаты с 13 и 14 голами соответственно. Важно, что оба раза в стане красно-белых для столь завидной результативности Соболеву не требовались все 30 матчей: в сезоне-20/21 провел 22 игры, а три года спустя вышел на поле 26 раз.

Правда, есть и отрицательный фактор – конкуренция. В «Зените» Соболеву предстоит бороться за место в стартовом составе, количество игровых минут, вероятно, в первом сезоне будет ограничено. Лусиано Гонду уже показал пример, как нужно стартовать в чемпионской команде.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф; fc-zenit.ru