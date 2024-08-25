Мбаппе дает фору Левандовскому: голов пока нет. Букмекеры ошиблись в прогнозах?

За сезон ждали семь дублей и хет-трики – сбудется ли?

Килиан Мбаппе не забил и во втором туре Ла Лиги.

Снова не оправдал низкие коэффициенты на свой гол – против «Вальядолида» тоже. Вдвойне обидно, что с Мбаппе на поле за 86 минут «Реал» забил меньше, чем за восемь без него. Еще и Эндрик, вышедший на замену вместо Килиана, сразу положил первый гол в чемпионате.

А прорыва ждали: кэф упал до игры, аномально оценивали дубль

Мбаппе в день матча с новичком чемпионата Испании получил коэффициент 1.57 на один гол. Поставить на дубль француза можно было за 4.15, да и хет-трик просел до 8.00.

Это очень низкие котировки. Даже на лидеров топ-клубов против аутсайдеров редко можно встретить коэффициенты ниже 1.70. Понятно, что влияет и особый интерес к персоне Килиана – вал ставок на его достижения провоцирует и колебания в линиях букмекеров.

Пока Мбаппе оправдал ожидания только в Суперкубке УЕФА против «Аталанты». Там на его гол предлагали выше 2.00. Интересно, что француза сразу же поставили в приоритет над Винисиусом. Голы бразильца оцениваются как менее вероятные.

До сезона ждали 28 голов, 7 дублей и хет-трики. Пока ноль

Букмекерские компании пока совсем мимо с прогнозом на результативность Килиана.

Понятно, что после двух игр слишком рано подводить даже предварительные итоги, но планка в тридцать голов уже не выглядит легкой для бомбардира. А ведь после трансфера аналитики ожидали от Килиана многого:

● 28 голов. ● Шесть ассистов. ● Семь дублей. ● Два хет-трика. ● Гол со штрафного.

Бонусом – Мбаппе фактически назначили победителем бомбардирской гонки. Коэффициент до турнира был еще меньше, чем на гол против «Вальядолида» (1.50).

На беду Килиана все хорошо идет у Роберта Левандовского: три гола в двух матчах чемпионата, хотя до начала турнира ему отдавали не больше 20% в гонке (5.00-5.50).

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У «Реала» далее относительно легкий календарь даже с учетом Лиги чемпионов: «Лас-Пальмас» (г), «Бетис» (д), «Реал Сосьедад» (г), «Эспаньол» (д) и «Алавес» (д). У Килиана точно будет время для адаптации, прежде чем встречаться с «Атлетико» и «Барселоной».

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Фото: Gettyimages /Angel Martinez; Oscar J Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press