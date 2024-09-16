Главный фаворит ЛЧ редко берет титул. В «Реал» верили лишь раз за 15 лет

Есть тенденция в пользу «Арсенала».

Фавориты Лиги чемпионов ясны – но главные претенденты не так уж часто берут трофей.

«Реал» выиграл ЛЧ и забрал Мбаппе, но у букмекеров он не первый

Более подробно разберем расклады на ЛЧ в отдельном материале, а здесь пока упомянем главное: основной фаворит – «Манчестер Сити» с коэффициентом 3.70 на трофей, дальше идут «Реал» за 4.50 и «Арсенал» за 10.00.

Если брать следующую группу команд до коэффициента с двадцаткой, то это «Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль» за 13.00, а также «ПСЖ» за 17.00.

«Ман Сити» на вершине букмекерских котировок в шестой раз за последние семь розыгрышей. Но до приза добрался всего однажды.

Последние 15 ЛЧ – только две победы главного фаворита!

Список главных фаворитов достаточно однообразен, но очень интересно, что таковой не выглядит колонка с чемпионами:

И здесь есть что отметить.

● В первых шести сезонах из таблицы только «Барселона» однажды подтверждала статус главного фаворита, в пяти других случаях основной претендент стабильно выбывал в полуфинале.

В следующих шести сезонах он неизменно вылетал в четвертьфинале. И только потом «Ман Сити» проигрывал «Реалу» и в 1/2, и в 1/4, а между этими двумя сезонами взял трофей.

Вылетов в 1/8 финала за последние 15 лет у главного фаворита не было, а до финалов он добирался всего дважды, но в них не уступил.

● В первых пяти сезонах главный фаворит четыре раза покидал турнир из-за поражений от будущего чемпиона. Но с 2015-го по 2021-й включительно первый претендент вылетал регулярно от команд, которые дальше по турниру чемпионами не становились.

Заьем был «Ман Сити», который два раза уступил «Реалу» – и именно испанцы после этого выигрывали ЛЧ.

● Почти в половине случаев (семь раз) победителем ЛЧ за последние 15 лет становился клуб, который котировался третьим или делил с кем-то третье место по предстартовым котировкам. Причем пять раз таковым был «Реал», еще две команды – это «Челси» и «Барселона». Кстати, на сезон-2024/25 третьим котируется «Арсенал».

А с сезона-2018/19 по 2021/22 вообще выигрывала команда, которая по котировкам не входила в топ-5. Например, вероятность победы «Челси» в 2021-м оценивалась не более чем в 5%.

● В топе в разное время по раскладам находились еще четыре клуба, которые за это время ЛЧ не брали – «Арсенал», «МЮ», «Ювентус» и «ПСЖ». Лондонцы делили четвертое место по прогнозу перед сезоном-2009/10 и сейчас вернулись в топ за последние два года. Манкунианцы также входили в лидирующую четверку несколько раз в 2010-х.

«Юве» котировался вторым сразу после прихода Криштиану Роналду в 2018-м – давали 7.50 после 5.50 у «Сити», но он вылетел в 1/4 от «Аякса». Вторыми однажды были и парижане: в сезоне-2022/23 с 6.00 на победу, но уступили «Баварии» еще в 1/8 финала.

Был и победитель с вероятностью в 2%. Наверняка вы догадались

Да, это «Порту» в необычном сезоне-2003/04, где все четыре полуфиналиста ЛЧ участвовали с изначально большими коэффициентами. А главный фаворит «Реал» с 4.00 проиграл в четвертьфинале.

Челси шел с 13.00 и вылетел в 1/2, как и «Депортиво» с 21.00. В финал вышли «Монако» и «Порту». На португальцев перед сезоном давали 51.00, на монегасков – 67.00. То есть в решающем матче встретились команды, чьи шансы до старта турнира оценивались соответственно в 1,96% и 1,49%!

Чем все это закончилось – вы помните: «Порту» выиграл 3:0, а Дмитрий Аленичев сначала сделал голевую передачу на Деку, а потом забил сам.

Пожалуй, круче по цифрам смотрелся только титул «Ливерпуля» за 189.00, но это был уже не предстартовый расклад, а перерыв легендарного финала в 2005-м с 0:3 от «Милана» – после чего англичане забили трижды и выиграли по пенальти.

* * *

Основной этап обновленной Лиги чемпионов-2024/25 стартует 17 сентября. Напомним, будет восемь туров, по два из которых пройдут в октябре, ноябре и – да, это необычно – в январе, еще один сыграют в декабре.

В феврале команды проведут стыковые матчи за выход в 1/8 финала, а главная стадия плей-офф начнется с марта. Финал – 31 мая на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Ставки на Спортсе

Фото: IMAGO/UWE KRAFT, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press ; Gettyimages /Stuart Franklin