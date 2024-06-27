Итоги группы F: Грузия сенсационно вышла в плей-офф, Микаутадзе – лучший бомбардир Евро
Заключительные матчи группы F утолили футбольную жажду болельщиков. Все изрядно подустали от скучных ничьих и более-менее предсказуемых результатов. Команды особо не церемонились. Грузия выдала сенсацию в матче с Португалией и вышла в плей-офф на первом же Евро. В параллельном матче Чехия с Турцией устроили драму: два удаления, 18 желтых карточек и победный гол в добавленное время.
Португалия и Турция оправдали свои коэффициенты на выход
Итоговая таблица группы F выглядит так:
А вот какими были предстартовые котировки на места и выход/невыход:
После второго тура команды расположились именно в том порядке, как и в предстартовых раскладах. В итоге Португалия и Турция отработали свои коэффициенты и вышли в плей-офф в том порядке, который предсказали букмекеры.
Чехия же разочаровала. У команды были шансы протиснуться в 1/8 финала с третьего места, но удаление в первом тайме с Турцией разрушило мечты о долгом пути на Евро.
В плей-офф точно не ждали Грузию
Поверить в выход грузин из группы было нереально. Коэффициент 2.75 на такой расклад и 3.70 на итоговое третье место – интересное и смелое решение.
Финал группы невероятный. Грузия вышла в плей-офф с первой попытки! Постарался Жорж Микаутадзе – форвард забил 3 гола и возглавил бомбардирскую гонку. Котировки на него обрушились с 200 до 11.00.
Соперником Грузии в 1/8 финала станет грозная Испания, коэффициент на чемпионство которой после группового этапа внушительно просел.
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Фото: Gettyimages/Kevin C. Cox / Staff