Итоги группы F: Грузия сенсационно вышла в плей-офф, Микаутадзе – лучший бомбардир Евро

Заключительные матчи группы F утолили футбольную жажду болельщиков. Все изрядно подустали от скучных ничьих и более-менее предсказуемых результатов. Команды особо не церемонились. Грузия выдала сенсацию в матче с Португалией и вышла в плей-офф на первом же Евро. В параллельном матче Чехия с Турцией устроили драму: два удаления, 18 желтых карточек и победный гол в добавленное время.

Португалия и Турция оправдали свои коэффициенты на выход

Итоговая таблица группы F выглядит так:

А вот какими были предстартовые котировки на места и выход/невыход:

После второго тура команды расположились именно в том порядке, как и в предстартовых раскладах. В итоге Португалия и Турция отработали свои коэффициенты и вышли в плей-офф в том порядке, который предсказали букмекеры.

Чехия же разочаровала. У команды были шансы протиснуться в 1/8 финала с третьего места, но удаление в первом тайме с Турцией разрушило мечты о долгом пути на Евро.

В плей-офф точно не ждали Грузию

Поверить в выход грузин из группы было нереально. Коэффициент 2.75 на такой расклад и 3.70 на итоговое третье место – интересное и смелое решение.

Финал группы невероятный. Грузия вышла в плей-офф с первой попытки! Постарался Жорж Микаутадзе – форвард забил 3 гола и возглавил бомбардирскую гонку. Котировки на него обрушились с 200 до 11.00.

Соперником Грузии в 1/8 финала станет грозная Испания, коэффициент на чемпионство которой после группового этапа внушительно просел.

Ставки на Спортсе

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Фото: Gettyimages /Kevin C. Cox / Staff