Украина – Бельгия: ничья позволит набрать 4 очка, но может не устроить никого

Сборные Украины и Бельгии сыграют в последнем туре группы Е в Штутгарте. Параллельно встретятся Словакии и Румынии. В группе очень запутанная ситуация – у всех по три очка, но не каждого устроит ничья.

Расклады в группе: Украине нежелательна ничья, Бельгии тоже лучше выиграть

У каждой из сборных по три очка, расположение в таблице – по разнице мячей, это первый критерий при равенстве баллов.

У Румынии разница 3:2, у Бельгии 2:1, у Словакии 2:2, у Украины 2:4. Понятно, что четыре очка – проходной балл. Если все сыграют вничью, одна команда не выйдет в плей-офф, заняв четвертое место. И это будет Украина из-за худшей разницы мячей.

Украине сгодится ничья, если в игре Словакии и Румынии не будет ничейного результата. Поражение оставит ее с тремя очками на третьем месте только в том случае, если в параллельном матче будет очень крупная победа одной из команд – и совсем не факт, что удастся выйти с третьего места. Победа выведет в плей-офф, причем минимум со второй строчки.

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Бельгию вполне устроит ничья – она в этом случае займет второе место. Даже есть вариант с первым, но нужно сыграть результативную ничью, а чтобы словаки и румыны сыграли менее голевую.

Вот только второе место – так себе идея, поскольку Бельгия попадет на вторую сборную из группы D – почти наверняка это будет Франция или Нидерланды. Приятного мало, лучше стать первым и попасть на третью команду из одной из групп. Для этого надо выиграть у Украины и чтобы не победила Словакия.

Варианты для ставок: сплошь веселье – карты и голы

Что интересного в этой игре:

● Украина была одной из самых фолящих команд во всей квалификации (реже фолили только четыре команды из 53), но Бельгии на Евро она уступает и по количеству фолов (20 против 24), и по желтым карточкам (две против четырех). С другой стороны, против резких бельгийцев не всегда получится играть чисто. Как быть?

Букмекеры уверены, что у Украины будет больше желтых карточек – 1.96 на такой исход. Любопытно.

● Украина часто на чемпионатах Европы пропускает в первых таймах. И на этом тоже – пропустили от румын и словаков. Бельгия же из последних семи матчей не забила до перерыва только в одном из них – словакам.

Гол Бельгии в первом тайме оценивается в 1.64.

● У Украины было два верховых матча на Евро, у Бельгии – два низовых, но со множеством опасных моментов. Будут ли обе команды осторожничать? Могут, но результат нужен обеим, и в какой-то момент игра может стать слишком открытой. Потому и ТБ2.5 уже догнули до 1.71.

Пять последних встреч

Украина и Бельгия сыграют впервые в истории.

Пять последних матчей Украины:

Словакия – Украина 1:2

Румыния – Украина 3:0

Молдова – Украина 0:4

Польша – Украина 3:1

Германия – Украина 0:0

Пять последних матчей Бельгии:

Бельгия – Румыния 2:0

Бельгия – Словакия 0:1

Бельгия – Люксембург 3:0

Бельгия – Черногория 2:0

Англия – Бельгия 2:2

Ставки на Спортсе

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Фото: Gettyimages /Shaun Botterill / Staff, Stu Forster / Staff