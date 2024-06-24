Украина – Бельгия: ничья позволит набрать 4 очка, но может не устроить никого
Сборные Украины и Бельгии сыграют в последнем туре группы Е в Штутгарте. Параллельно встретятся Словакии и Румынии. В группе очень запутанная ситуация – у всех по три очка, но не каждого устроит ничья.
Расклады в группе: Украине нежелательна ничья, Бельгии тоже лучше выиграть
У каждой из сборных по три очка, расположение в таблице – по разнице мячей, это первый критерий при равенстве баллов.
У Румынии разница 3:2, у Бельгии 2:1, у Словакии 2:2, у Украины 2:4. Понятно, что четыре очка – проходной балл. Если все сыграют вничью, одна команда не выйдет в плей-офф, заняв четвертое место. И это будет Украина из-за худшей разницы мячей.
Украине сгодится ничья, если в игре Словакии и Румынии не будет ничейного результата. Поражение оставит ее с тремя очками на третьем месте только в том случае, если в параллельном матче будет очень крупная победа одной из команд – и совсем не факт, что удастся выйти с третьего места. Победа выведет в плей-офф, причем минимум со второй строчки.
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Бельгию вполне устроит ничья – она в этом случае займет второе место. Даже есть вариант с первым, но нужно сыграть результативную ничью, а чтобы словаки и румыны сыграли менее голевую.
Вот только второе место – так себе идея, поскольку Бельгия попадет на вторую сборную из группы D – почти наверняка это будет Франция или Нидерланды. Приятного мало, лучше стать первым и попасть на третью команду из одной из групп. Для этого надо выиграть у Украины и чтобы не победила Словакия.
Варианты для ставок: сплошь веселье – карты и голы
Что интересного в этой игре:
● Украина была одной из самых фолящих команд во всей квалификации (реже фолили только четыре команды из 53), но Бельгии на Евро она уступает и по количеству фолов (20 против 24), и по желтым карточкам (две против четырех). С другой стороны, против резких бельгийцев не всегда получится играть чисто. Как быть?
Букмекеры уверены, что у Украины будет больше желтых карточек – 1.96 на такой исход. Любопытно.
● Украина часто на чемпионатах Европы пропускает в первых таймах. И на этом тоже – пропустили от румын и словаков. Бельгия же из последних семи матчей не забила до перерыва только в одном из них – словакам.
Гол Бельгии в первом тайме оценивается в 1.64.
● У Украины было два верховых матча на Евро, у Бельгии – два низовых, но со множеством опасных моментов. Будут ли обе команды осторожничать? Могут, но результат нужен обеим, и в какой-то момент игра может стать слишком открытой. Потому и ТБ2.5 уже догнули до 1.71.
Пять последних встреч
Украина и Бельгия сыграют впервые в истории.
Пять последних матчей Украины:
Словакия – Украина 1:2
Румыния – Украина 3:0
Молдова – Украина 0:4
Польша – Украина 3:1
Германия – Украина 0:0
Пять последних матчей Бельгии:
Бельгия – Румыния 2:0
Бельгия – Словакия 0:1
Бельгия – Люксембург 3:0
Бельгия – Черногория 2:0
Англия – Бельгия 2:2
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Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff, Stu Forster / Staff