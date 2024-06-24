Словакия – Румыния: разговоры только о ничьей – и она безопасна для обеих

26 июня сборные Словакии и Румынии встретятся во Франкфурте. Параллельно с этим в группе Е пройдет матч Украины и Бельгии. Ситуация в группе крайне запутанная.

Расклад в группе: у всех по три очка, но ничья устроит не каждого

У каждой из сборных одинаковое количество очков – по три, пока они располагаются в таблице по разницей мячей – первому критерию при равенстве баллов.

У Румынии разница 3:2, у Бельгии 2:1, у Словакии 2:2, у Украины 2:4. Мы понимаем, что четыре очка – проходной балл. Получается, что ничьи устроят всех? Но тогда одна команда точно не выйдет, так как займет последнее место. Из-за разницы это будет Украина.

Но что в паре Словакия – Румыния? Победа любой из команд наверняка позволит выиграть группу – надо только будет опередить по разнице мячей победителя параллельного матча (а если там ничья – то и этого не потребуется). Поражение – риск остаться на последней строчке.

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Ничья, кажется, самый безопасный вариант для обеих сборных – тогда по четыре очка и точно не последнее место. Кстати, словаки в своей истории выиграли только один матч у румын из 11, и случилось это в далеком 1942-м.

Варианты для ставок: неужели действительно ничья?

Смотрим, что есть в этой игре:

● Вариант с ничьей подходит обеим сборным, поэтому он так широко обсуждается, а букмекеры давали на нее даже 1.97. Сейчас она идет за 2.13. Тоже необычно, потому что победы любой из команд котируются выше – 3.25 на словаков, 3.86 на румын.

● Любопытно, что в квалификации команды примерно одинаково проводили и первой, и второй тайм – после перерыва играли поудачнее, чем до. На Евро чуть другая картина – оба тайма в матчах с ними доминировали бельгийцы, а против Украины румыны после перерыва сыграли лучше, а словаки – хуже. К тому же у Словакии.

На Румынию во втором тайме есть 1.99 за нулевую фору и 1.48 за +0.25.

● Вероятно, букмекеры считают, что обе команды не будут слишком напрягаться и отыграют спокойную ничью, так как ТМ2.5 оценивается всего в 1.36. С другой стороны, против бельгийцев матчи вполне могли быть верховыми, а против украинцев таковыми и стали. Что если рассмотреть ТБ1.5 за 1.59?

Пять последних очных встреч

2013: Румыния – Словакия 1:1

2005: Румыния – Словакия 2:2

2003: Румыния – Словакия 2:1

2001: Румыния – Словакия 0:0

1999: Словакия – Румыния 1:5

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Фото: Gettyimages /Alex Grimm / Staff