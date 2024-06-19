Старт Германии – среди лучших в истории Евро. Что было дальше?

Нидерланды-2008 тоже здесь.

Сборная Германии уже не так убедительно, но без лишних нервов забрала три очка у Венгрии – 2:0. Команда Юлиана Нагельсманна первой марширует не только в плей-офф, но и в локальную историю. Есть повторение рекорда по лучшему старту на Евро!

Суммарно за два матча Германия обыграла Шотландию и Венгрию со счетом 7:1. Чем все заканчивалось для прежних триумфаторов?

Нидерланды-2008. Два разгрома грандов и Россия в четвертьфинале

Сборная Нидерландов и близко не была фаворитом чемпионата Европы. До турнира букмекеры давали коэффициент 12.00. Статус шестой команды турнира резко поменялся после разгромных побед над Италией и Францией. Обе стояли у букмекеров выше. Чем все закончилось – мы не забыли.

Италия-2021. Два хладнокровных разгрома от будущих чемпионов

Италии во многом повезло с первым соперником на Евро. Гюлер и Йылдыз пока только представляли себя на крупном турнире, а без них забивал только Демирал – в свои ворота. Италия на кураже разгромила еще и Швейцарию и закончила групповой этап с разницей мячей 7:0.

Франция-1984. Магия Платини и коэффициент 1.63

В 1984 году ни у кого не было шансов против Франции. Во-первых, команда играла дома, во-вторых, блистал Мишель Платини. До турнира букмекеры давали 1.63 на титул для домашней сборной. Победа во втором туре над Бельгией со счетом 5:0 до сих пор остается одной из крупнейших в истории Евро.

Швеция-2004. Магия пятерок и юный Златан

Швеция обыграла Болгарию со счетом 5:0 (один гол Златана), набрала пять очков и вышла в плей-офф, так как имела разницу (+5) и преимущество по личным встречам над Данией и Италией. В четвертьфинале уступили Нидерландам по пенальти, пропустив все пять ударов. Получается, что разделили пятое место.

Германия все ближе к Англии и Франции – фаворитам Евро-2024

У букмекеров Германия все ближе к лидерам. Титул предлагается за 5.50, когда как Франция и Англия все еще лидируют (обе – 5.00).

Для самой Германии две победы в стартовых турах – это гарантия титула в 66%. В двух случаях из трех ранее на Евро это было началом чемпионского пути.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Laurence Griffiths, Claudio Villa, Getty Images, Martin Rose