Эта Англия = тотал меньше. Сбой на Евро был только раз

Саутгейт страхует ставку.

Главный фаворит чемпионата Европы по букмекерским коэффициентам стартовал с победы. Ожидаемые 1:0 с Себией – но принять их трудно.

У Англии безмерный талант, а в твиттере шутят, что Гарет Саутгейт купил айфон, чтобы использовать его как фонарик. Настолько надоели его матчи в смирительной рубашке .

Англия Саутгейта очень предсказуема.

Настолько, что букмекеры угадывают счет до матчей. Коэффициент на 1:0 был занижен до 5.90. Для сравнения: во игре Германия – Венгрия такой исход в линии оценивают в 7.50.

Тотал меньше при Саутгейте – надежное вложение. Доказываем

Сборная Англии на втором чемпионате Европы с Гаретом Саутгейтом, это была восьмая игра – в прошлый раз дошли до финала. «Низовая» закономерность работает почти идеально: семь матчей из восьми – тотал меньше.

Единственное исключение – четвертьфинал против Украины, но важен контекст. Тогда украинцы выходили на Англию после изнурительных 120 минут со шведами и победного гола в добавленное время второго дополнительного тайма.

Чем можно воспользоваться: даже сейчас, даже при таком устойчивом тренде букмекеры при всем желании не могут дать очень низкий коэффициент на тотал меньше 2,5. Против сербов стояло, например, 2.10. А рекордно высокий кэф был в полуфинале прошлого Евро с Данией – 2.50.

Все-таки имена английской атаки перевешивают, при таком звездном нападении невозможно, чтобы коэффициент просел намного ниже.

Беллингем в гонке бомбардиров рванул с 20.00 до 13.00. До старта против него было три факта

Джуд Беллингем в новой версии – четвертый фаворит гонки бомбардиров. До турнира с его коэффициентами происходили любопытные движения. Изначально он и стоял четвертым позади Килиана Мбаппе, Харри Кейна и Криштиану Роналду, но за несколько дней до турнира рухнул за 20.00 и был уже в конце десятки.

Было три очевидных факта против Джуда:

● Более глубокая позиция в сборной. ● Низкая результативность в 2024-м. ● Три гола в 29 матчах за Англию.

Мяч Сербии снова меняет расклад: Беллингем обошел Ромелу Лукаку и Альваро Морату, он близко к Роналду (12.00 на статус лучшего бомбардира). Кейн уже не лидер: он не забил, а Мбаппе еще предстоит первый матч (7.00 – 5.00).

Теперь Англия сыграет с Данией. На тотал меньше 2.5 – 1.75; на победу Англии со счетом 1:0 – 5.60.

Ставку страхует Гарет Саутгейт.

Ставки на Спортсе

Главное в третий день Евро: уникальный рекорд Джуда, удивительная серия Словении, Польша – одна из худших в истории

Англия – фаворит Евро впервые в истории. А как было раньше?

Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst; Bernd Thissen/Global Look Press