Шотландия – худшая сборная в первом матче Евро. До перерыва прошли коэффициенты 18.00 и 12.00

Чемпионат Европы стартовал с предсказуемой победы Германии, но счет 5:1 – историческая аномалия для первых матчей. Такого просто еще никогда не случалось. Шотландия теперь точно – самый слабый участник первой игры на Евро.

Слишком предсказуемый первый тайм

За несколько часов до матча в линиях букмекеров Германия уже опустилась до 1.31. Это уже был рекорд – самый низкий коэффициент в первом матче Евро в XXI веке. Оказалось, что такая новость – просто разминка. Немцы фактически решили исход встречи на 19-й минуте с голом Мусиалы. Далее можно было только удивляться высоким коэффициентам, а в некоторых случаях идеальному попаданию букмекеров.

● У Германии отличились все четверо фаворитов букмекерских котировок на забитые мячи. Ни на кого из авторов голов коэффициент не был выше 4.00.

● В первом тайме у хозяев прошла минусовая фора в 2.5 мяча. Не все букмекеры даже давали такую линию, но в среднем коэффициент был 12.00. На Шотландию с плюсовой форой в 2.5 предлагали 1.03. Не справились даже с таким запасом.

● Еще интереснее ситуация с удалением: поставить на него в первом тайме можно было за 18.00; бонусом пенальти – за 5.30.

● Ставка на фору Германии в (3.5) принесла бы выигрыш по коэффициенту 5.75. Это как раз не глобальный сюрприз.

Вряд ли будет участник первого матча хуже

Шотландия, вероятно, теперь надолго будет ассоциироваться в контексте Евро как самый слабый коллектив в дебютной игре турнира. Сразу несколько удивительных антирекордов от команды Стива Кларка:

● Никто не проигрывал с разницей в четыре мяча (Турция уступила Италии со счетом 0:3 в 2021-м).

● Пять голов пропускала только Франция от Югославии в 1960 году (игра закончилась со счетом 4:5).

● Никто не пропускал три гола за первый тайм.

● Только второе крупное поражение в истории первых матчей (оба – после расширения).

● Три пропущенных мяча за 35 минут – быстрее мячи влетали только в ворота Франции в 1960 году (тогда был отрезок с тремя голами за четыре минуты).

Впрочем, новый формат Евро оставляет Шотландии право на реабилитацию. Можно не сомневаться в том, что далее коэффициенты на британцев против Швейцарии резко подскочат еще выше после такого попадания в историю. А у немцев групповой этап превращается в разминку. Далее предстоит проверить рекорды на фоне венгров.

Ставки на Спортсе

Италия – Албания: все ясно по угловым, в наличии вариант на Митая за 15.00

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Shaun Botterill