Россия и Евро. Как менялся коэффициент на победу сборной – от 15.00 до 100.00

Сборная России впервые за 24 (!) года пропускает чемпионат Европы. Последний и единственный раз это грустное событие было датировано 2000 годом. Не будем лишний раз вспоминать причину.

Еще обиднее из-за того, что команда Валерия Карпина сейчас выглядит значительно интереснее версии сборной трехлетней давности. Кстати, именно та команда Черчесова установила антирекорд у букмекеров в линии. Впервые в истории котировалась у букмекеров по трехзначному коэффициенту. А как было в прошлом?

Евро-2016: сыграли еще хуже, чем коэффициент 67.00

Россия на турнире во Франции запомнилась большим количеством конфликтов, историей про Павла Мамаева в тренажерном зале и провальной игрой с Уэльсом, которая подвела черту.

До турнира букмекеры не ждали чудес, но ставили Россию второй на выход из группы после Англии – выше Словакии и Уэльса. Грустный финал – последнее место в квартете.

Евро-2012: пик прогресса – седьмое (!) место в линии

В это трудно поверить спустя двенадцать лет, но до Евро-2012 Россию ставили на одном уровне с Португалией, где был Криштиану Роналду в золотом возрасте. Обе сборные оценили коэффициентом 21.00 – они и замкнули список реальных восьми претендентов на победу. Далее уже были котировки 40.00 и 50.00.

Трагично, что на Данию тогда давали 100.00, а уже через девять лет именно эта сборная выбьет с Евро Россию, когда на нее саму предложат 100.00…

Евро-2008: провернули общее дело с Турцией

Иногда цифры заставляют верить в магию – Евро-2008 – отличный пример. До турнира (еще на 16 команд) Россия была в линиях только двенадцатой, разделив грустную позицию… с Турцией. В итоге обе сборные покинули турнир с медалями.

Евро-2004: идеальное попадание букмекеров

В 2004 году коэффициенты шли по лозунгу Вадима Евсеева. Редкий турнир, когда команда сыграла так, как и предсказывали букмекеры. Два матча проиграли и набрали очки против Греции. Можно сказать, что коэффициент 67.00 подтвердился.

Евро-1996: еще в элите – выше Франции

Удивительный момент в истории: перед Евро-1996 сборная России (15.00) стояла в линии букмекеров выше Франции (16.00) и Нидерландов (20.00). Команда делила восьмое место вместе с Хорватией. Коэффициент и близко не оправдали, оставшись за бортом до плей-офф.

Евро-2024: каким бы мог быть коэффициент?

Здесь уже расклад сугубо гипотетический, многое бы зависело и от квалификации. В усредненном формате можно сравнить с условной Сербией. Россияне недавно играли против этой сборной товарищеский матч, да и по классу есть примерное соответствие. На сегодняшний день букмекеры видят группу середняков: Турция, Швейцария, Австрия, Украина, Сербия и Венгрия. Как раз в этой компании Россия бы и находилась в диапазоне коэффициентов от 80.00 до 110.00.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, Panoramic/ZUMAPRESS.com, Leo Vogelzang/ SUNSHINE/Global Look Press