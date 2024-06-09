Предсказуемы ли матчи перед Евро? Не совсем: Англия проиграла за 19.00, а карлики уперлись с серьезными низами

В Европе заканчиваются товарищеские матчи перед чемпионатом. Есть ли неожиданности по цифрам? Мы сравнили с результатами изначальные букмекерские коэффициенты на исход и тотал, чтобы понять, насколько эти игры были непредсказуемыми. И выделили несколько фактов.

Почти все команды сыграли по два матча. Выводы – ниже.

У Испании прошли крупные форы, в матче Англии сыграл коэффициент 19.00

Вот что было у участников Евро:

● Две неожиданности в двух матчах у Румынии – она сыграла 0:0 с Уэльсом и Лихтенштейном. В первом матче соперник не проиграл за 1.95, второй вообще был праздником крупных цифр – 8.00 за Х2 и низ за 3.60. Нулевой ничьей с Лихтенштейном румыны своих фанатов неприятно удивили.

Причем нельзя сказать, что Румыния выставила второй состав – совсем нет. Очень легкая ротация.

● Англия спокойно обыграла боснийцев, но 0:1 от Исландии помогли зайти сильным коэффициентам. Ладно низ за 2.70, но Исландия не проиграла за 6.00 и вообще победила аж за 19.00! Здесь тоже – едва заметная ротация, но вот такой исход для англичан.

Даже Евро-2016 вспомнился – с тем же поражением от исландцев.

● Испания не разочаровывает с высокими форами: она побила 5:0 Андорру и 5:1 Северную Ирландию. Фора -3 в первом случае сыграла за 1.68, -2 во втором – за 1.95. Заходили также верхи ТБ3.5 за 1.50 и 1.83.

● У Германии предсказуемо получилось по исходу с Грецией, но с Украиной – два коэффициента выше двойки: соперник не проиграл за 2.74, а низ прошел за 2.40. Сыграли 0:0.

● Хорватия отыграла два верха – 3:0 над Северной Македонией и 2:1 над Португалией. Хорошие цифры – 1.95 и 1.80.

● У Украины вообще прошли четыре варианта от двойки – 0:0 с Германией позволили пройти Х2 за 2.75 и низу за 2.40, а 1:3 от Польши – победе поляков за 2.50 и верху за 2.05. Интересно.

Та же история у Дании, обыгравшей соседей – 2:1 Швецию и 3:1 Норвегию. Победы были за 2.15 и 2.10, а верхи – оба за 2.00.

● В матче Шотландии удивил низ против Гибралтара – целых 5.00, а шотландцы решили больше двух не забивать. Венгрия на последних минутах уступила ирландцам, чья победа оценивалась в 2.90, а Болгария не проиграла Словении – и прошло 2.38.

Мы не упомянули Италию – у нее из-за 0:0 с Турцией прошло Х2 за 2.30 и низ за 2.00. Сербия пробивает верхи за 1.90 и 2.05. Французов мерить по Люксембургу неинтересно, а у Португалии был голевой матч с финнами и Х2 на Хорватию за 2.20 – они ей проиграли.

Вывод такой: в целом, в товарищеских матчах многое соответствует букмекерским ожиданиям, но неожиданности случаются. Эти игры остаются непредсказуемыми из-за желания тренеров ротировать состав, а игроков – не получить травму перед Евро.

Выбирая варианты ставок на них, лишний раз стоит крепко подумать.

Потенциальный участник Евро грохнул на весь мир, не забив Гибралтару

Весной Уэльс только в серии пенальти против Польши проиграл борьбу за выход на Евро – тогда промахнулся Дэниэл Джеймс. Сейчас он со скамейки запасных наблюдал за тем, как его команда не может забить Гибралтару, а потом вышел сам на полчаса – и ничего не изменилось.

0:0 против команды, которая в квалификации получила 0:14 от Франции и вообще пропустила 41 гол в восьми играх. Сейчас 16 ударов Уэльса по чужим воротам ни к чему не привели. Видимо, и не могли – в створ угодили всего три.

В общем, вы и сами понимаете, какого уровня коэффициенты сыграли в том случае, когда 29-я команда мира не победила 203-ю.

Это были 17.00 на ничью, 15.00 на непроигрыш Гибралтара, ТМ2.5 за 5.00. Ну, и счет 0:0 оценивался вообще в 29.00. Туда же – 23.00 за ничью и после перерыва и по итогу матча.

* * *

Уэльс на Евро не играет, а у его участников в период 9-11 июня состоятся еще десять товарищеских матчей.

9-го Италия сыграет с Боснией, Словакия с Уэльсом, Франция с Канадой, Грузия с Черногорией. Днем позже будут игры поляков и турок, а также чехов с македонцами и голландцев с исландцами. Португалия еще успеет сыграть 11 июня – против Ирландии, а Украина в тот же день встретится с Молдовой.

Начало Евро – 14 июня матчем Германии и Шотландии в 22:00 по Москве.

Фото: Gettyimages /Alex Pantling, Rafa Babot, Fran Santiago

Ставки на Спортсе

Легендарные прогнозы авторов Спортса на итоги РПЛ: трое предсказывали чемпионство «Спартака», лишь один видел «Краснодар» в топ-3

Пожизненный бан Пакета – такое правда возможно?