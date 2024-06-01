«Балтика» – «Зенит»: легкий путь к дублю или большая сенсация?

В воскресенье, 2 июня, официально закроется футбольный сезон в России. «Зенит» может сделать исторический «золотой дубль». Со стороны «Балтики» любопытный факт в том, что еще никогда в решающем матче за трофей не играл клуб в таком статусе – вылетевшей команды из РПЛ.

Не главный андердог

«Балтика» перед финалом Кубка России имеет коэффициент на победу в основное время около 7.50. Это точно не антирекорд за всю историю турнира. Из относительно свежих решающих матчей – финал из 2020-го года: «Химки» вышли бороться за трофей с «Зенитом», имея коэффициент 10.80.

В 2010-м году еще клуб Лучано Спаллетти играл с «Сибирью» в решающем матче. На аутсайдера тогда давали больше 10.00. Через год «Алания» в игре с ЦСКА получила 8.70.

Так что «Балтика» отнюдь не обреченный аутсайдер, исходя из истории линий в Кубке России.

Осторожный тренд – путь в финал

«Балтика» в решающих матчах плей-офф уже не имела права на ошибку – команда играла очень осторожно. В пяти встречах подряд с участием команды не было забито больше двух голов. Еще одна интересная закономерность – четыре раза подряд «Балтика» уступала соперникам по количеству ударов в створ.

На удивление и подопечные Сергея Семака не так далеко ушли от аутсайдера РПЛ в контексте результативности. В Кубке России тренер не боялся использовать резервистов, это сильно било по атакующей игре: шесть матчей из семи – «низовые», всего одна встреча в турнире на тотал больше 3.5.

Четыре очные встречи до финала – это рекорд

Новый формат Кубка России провоцирует подчеркивать любопытные статистические факты. Впервые в истории турнира клубы сыграют между собой в финале пятый очный матч за год. Более того, третий – в самом Кубке России. Секрет в том, что «Зенит» и «Балтика» были друг с другом в рамках группового этапа. «Балтика» даже победила чемпиона дома со счетом 1:0, но уступила на выезде – 1:2.

До 2023-го года «Зенит» и «Балтика» не встречались с 2012-го года. Тогда жребий свел клубы в Кубке: была непростая победа «Зенита» с таким же счетом 2:1. Еще один интересный факт уже о личных встречах – команды в современной истории никогда не пробивали тотал больше трех голов.

Коэффициенты на финал Кубка России

Сомнений в победе «Зенита» у букмекеров мало. В то же время коэффициент 1.52 на успех в основное время выглядит вполне достойным для игры. У клуба есть большая мотивация трансформировать неоднозначный сезон в исторический – «золотым дублем». Очевидно, что «Зенит» намного сильнее по составу, а из травмированных игроков не достает только Марио Фернандеса.

Матч ожидается осторожным. Весьма вероятно, что серия «Балтики» на тотал меньше не закончится в финале. Коэффициент на это событие – 1.75. Разумный выбор на предсказуемый финал.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев