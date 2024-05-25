Как менялся коэффициент на титулы «Зенита». Путь чемпиона от 2.80 до 1.27

Чемпионская серия питерского клуба стартовала в сезоне-2018/2019. Тогда «Зенит» не считался фаворитом с точки зрения общественного мнения. Превалировал негативный фон прошлого сезона имени Роберто Манчини.

Было слишком много вопросов. Например, укротит ли Семак героя чемпионата мира Дзюбу?

В то же время букмекеры сразу выделяли «Зенит» первым, но даже и близко не предрекали доминирование. Предполагалось, что «Спартак» и ЦСКА будут бороться до последних туров.

Тройка фаворитов перед сезоном-18/19: «Зенит» (2.80), «Спартак» (3.50), ЦСКА (6.00).

Чемпион становится мощнее и опускается ниже 2.00

Второе чемпионство «Зенита» еще вызывало опасения у букмекеров. Здесь уже новые вопросы: а будет ли синдром второго сезона у Семака? Скажутся ли еврокубки? Как сыграет Малком?

Реальных конкурентов в этот раз уже не было даже в линии. «Локомотив» оставался единственным, кто имел коэффициент меньше 10.00, но, скорее, из-за прошлых заслуг, а не реального соответствия чемпионским амбициям.

«Зенит» легко выиграл гонку, поэтому коэффициент 1.90 смотрелся очень выгодным.

Тройка фаворитов перед сезоном-19/20: «Зенит» (1.90), «Локомотив» (5.50), «Спартак» (12.00).

Обвал коэффициента в сезоне-20/21

Перед третьим сезоном вопросы по «Зениту» постепенно утопали в шуме чемпионских побед. Клуб можно было критиковать за Лигу чемпионов, чем и занялись недоброжелатели. В РПЛ все многим было ясно до турнира.

Чемпионат в то самое ковидное время стартовал в августе, а коэффициент перед первым туром на «Зенит» понизился до 1.45. В этот раз в тройку фаворитов заглянул «Краснодар».

Тройка фаворитов перед сезоном-20/21: «Зенит» (1.45), «Локомотив» (8.00), «Краснодар» (8.00).

Стабильность – признак чемпионства «Зенита»-21/22

Перед следующим чемпионатом букмекеры давали ложные надежды поклонникам «Спартака». Красно-белые поднялись на второе место до турнира, но коэффициент 6.50 себя не оправдал.

А «Зенит» снова предлагался за 1.45. Развязка в чемпионате фактически наступила в первом круге. Команда Семака забрала лидерство в седьмом туре, набрала 65 очков и завершала турнир матчами уже в экспериментальном составе.

Тройка фаворитов перед сезоном-20/21: «Зенит» (1.45), «Спартак» (6.50), «Локомотив» (15.00), «Краснодар» (15.00), ЦСКА (15.00).

«Зенит» – чемпион; все – аутсайдеры

Четвертый чемпионат в серии чуть изменил и отношение букмекеров. Перед пятым сезоном «Зенит» опустился ниже еще одной психологической отметки – коэффициента 1.30. На чемпиона давали 1.28.

Еще один печальный факт в отношении конкурентов – никого даже не стали выделять. Московские команды дружно получили по 15.00.

Тройка фаворитов перед сезоном-22/23: «Зенит» (1.28), «Спартак», ЦСКА, «Динамо» (все – 15.00).

Перед нынешним сезоном ситуация для преследователей все же чуть улучшилась. По-прежнему никто не мог протиснуться под планку коэффициента 10.00, но все же определенный прогресс… «Спартак» был вторым, ЦСКА получил 11.00, а «Зенит» так и стоял в районе 1.25-1.30.

Тройка фаворитов перед сезоном-23/24: «Зенит» (1.27), «Спартак» (10.00), ЦСКА (11.00).

Ставки на Спортсе

Как менялась вероятность чемпионства «Зенита»: на одной ломаной линии

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев