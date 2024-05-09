Цифра дня: 41! Коэффициент на победу «Реала» на 88-й минуте

В каком же они порядке.

• «Реал» котировался фаворитом встречи за 1.93, а общий проход «Мадрида» оценивали в 1.47. Букмекеры верили в «Баварию» намного меньше – 2.60 на победу и 3.88 на выход.

• Но после гола «Баварии» коэффициент изменился в пользу гостей, и до 88-й минуты вера в «Реал» все уменьшалась. На пике коэффициент на победу «Мадрида» поднялся до 41.00. Но при этом важная деталь: «Реал» забивал во всех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

Что же могло произойти дальше?

Ну а потом «Реал» перевернул игру. Опять. Как они это делают?

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Не пытайтесь обыграть «Реал» в ЛЧ! Ни-ко-гда!

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill