Главные сенсации среди финалистов ЛЧ: «Боруссия» Клоппа, «Порту» Моуринью, камбэк-«Тоттенхэм», гениальная «Валенсия»

Парад ностальгии.

«Боруссия» – в финале Лиги чемпионов! Команда вышла из страшной группы, а по пути к решающему матчу убрала сильный ПСВ, железный «Атлетико» и сверхбогатый «ПСЖ». Неожиданность? Еще какая – перед сезоном «Боруссию» котировали по силе на 12-14 местах.

А кто в истории ЛЧ примерно так же сенсационно добирался до финала?

«Боруссия»-1997

Многие ждали в финале или «Милан» (но его еще в группе вышиб «Русенборг»), или снова «Аякс» и «Ювентус» (но они сошлись в полуфинале), или окрепший «МЮ» (его как раз сенсационно выбила сама «Боруссия»).

Заодно немцы удивили в финале «Ювентус»: сыграли, по словам Марчелло Липпи, куда сильнее, чем он ожидал. Дубль Карла-Хайнца Ридле за пять минут в первом тайме – «Юве» отыграл только голом пяткой Алессандро Дель Пьеро, а Ларс Риккен через несколько секунд после выхода на замену сделал 3:1.

«Валенсия»-2000

В Кубке/Лиге чемпионов «Валенсия» к тому времени появилась только один раз в далеком 1971-м, а в сезоне-1999/00 отыграла до финала целых 18 матчей – квалификацию, два групповых этапа и плей-офф.

Смело расшвыряла по дороге к финалу в 1/4 финала «Лацио» (дома 5:2) и в 1/2 «Барселону» (дома 4:1), но все-таки не выдержала в решающей игре – 0:3 от «Реала». А вот через год ее новому финалу уже никто не удивился.

«Байер»-2002

За год до того немцы трижды проиграли в группе со «Спартаком», «Реалом» и «Спортингом», а затем наиграли классный состав с Зе Роберто, Михаэлем Баллаком, Лусио, Оливером Нойвиллем и другими героями, чтобы пройти по методу «Валенсии» – от третьего квалификационного раунда до финала.

В группах доставалось «Барселоне», «Депортиво» и «Ювентусу», в плей-офф выбили «Ливерпуль» и «МЮ», но в финале с чудо-голом Зинедина Зидана и невероятными спасениями юного Икера Касильяса все же уступили «Реалу».

А заодно сподвигли на откровения Роя Кина, в автобиографии он писал о моменте после проигранного полуфинала: «Слава, вера в непобедимость, раздутая в прессе, обошлись нам дорого. Часы «Ролекс», гаражи, полные машин, гребаные дома, обеспеченность на всю жизнь – мы забыли об игре, потеряли жажду, которая и принесла нам «Ролекс», машины и дома».

«Байер» же в следующем году сыграл в двух групповых этапах ЛЧ, но проиграл из 12 матчей аж девять раз.

«Порту» и «Монако»-2004

Этот финал – навсегда в памяти, здесь не было команд из Англии, Испании, Италии или Германии. Перед сезоном на победу «Порту» в ЛЧ давали коэффициент 51.00, на «Монако» – 67.00. Настолько было невероятно увидеть хоть кого-то из них, а тут сразу двое!

Одни с Жозе Моуринью после победного Кубка УЕФА прошагали в плей-офф через «МЮ», «Лион» и «Депортиво», другие – с Дидье Дешамом – спаслись от «Локомотива», а потом выбили «Реал» и «Челси».

Мы все это прекрасно помним – в финале 3:0 в пользу «Порту» с голом и ассистом Дмитрия Аленичева.

«Боруссия»-2013

С Юргеном Клоппом «Боруссия» тогда была шикарной. Выиграла группу с «Аяксом», «Ман Сити» и «Реалом», а потом грохнула 4:1 «Реал» при помощи покера Роберта Левандовского.

Казалось бы, какая это сенсация? Но с момента проигранных полуфиналов в 1998-м «Реалу» до того года «Боруссия» вообще не играла в плей-офф ЛЧ, а перед сезоном котировалась 11-й c кэфом 26.00 на победу. Так что да – сенсация.

«Атлетико»-2014

Примерно та же история. С одной стороны, «Атлетико» стал тогда чемпионом Испании, с другой – перед сезоном ЛЧ его котировали вообще 13-м с коэффициентом 67.00 на победу, помешали титулу только знаменитые 92:48 Серхио Рамоса.

Но путь был впечатляющий – потеря очков на групповом этапе только в Петербурге, а дальше – выбитые «Милан», «Барселона» и «Челси». Через пару лет «Атлетико» с Диего Симеоне в финале встречали с куда большими ожиданиями.

«Тоттенхэм»-2019

Кандидатов на финал в том году хватало, и едва ли в нем видели котировавшийся десятым с 26.00 на победу «Тоттенхэм». Но, выжив в группе с «Барселоной» и «Интером», лондонцы уверенно убрали с дороги «Боруссию», эпично прошли «Ман Сити» и сильно обидели «Аякс».

С «Ливерпулем» в финале игра не получилась – 0:2.

* * *

Этот список можно дополнить еще несколькими клубами. Например, «Ливерпуль» перед сезоном-2017/18 котировался у букмекеров 12-м, а «Интер» перед прошлым – десятым. Не все финалы «Челси» были ожидаемыми, да даже «Интер» Жозе Моуринью перед победным сезоном в котировках мелькал на дне первой десятки.

А что за годы Лиги чемпионов больше всего удивило вас?

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Фото: imago sportfotodienst, imago-images.de, firo/Sebastian El-Saqqa/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Phil Cole