«Реал» почти не пропускает в сезоне, «Бавария» часто забивает два и больше. Так кто же попадет в финал ЛЧ?

«Реал» примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Первый закончился вничью 2:2. Кто готов к выходу в финал? У букмекеров есть свой фаворит.

У «Реала» внушительная серия дома, «Бавария» не слишком так уж идеальна в гостях

На выходных «Реал» разгромил «Кадис», а затем дождался победы «Жироны» над «Барселоной» и отпраздновал чемпионство в Испании. Команда по-прежнему проходит через изумительный сезон практически без поражений – уступила одному «Атлетико» в прошлом сентябре и январе.

В Ла Лиге «Реал» очень редко пропускает – всего 22 гола за 34 тура. У него 18 сухих игр – это больше половины. А еще – беспроигрышная серия в чемпионате достигает 28 матчей (во всех турнирах – 20). Что немаловажно, «Реал» очень успешно играет дома. В Ла Лиге и ЛЧ – 18 побед и четыре ничьих, нет поражений.

«Бавария» не оправдала надежд в Бундеслиге и может финишировать даже ниже второго места. Впрочем, итоговая позиция как раз уже не слишком важна – все силы можно бросить на ЛЧ.

В чемпионате Германии «Бавария» только в семи играх из 32 забила не меньше двух голов. В ЛЧ – в четырех из 11. Ну и игры на выезде не всегда хороши – в Бундеслиге было пять поражений в 16 гостевых матчах, в ЛЧ – встречались и ничья, и проигрыш.

Букмекеры видят в финале «Реал»

Давно выбывший Давид Алаба продолжает восстановление после травмы «крестов», как и Тибо Куртуа и Эдер Милитао. Под вопросом появление на поле в составе «Реала» Орельена Тчуамени.

У «Баварии» потери известны – Тарек Бухманн, Саша Боэ, Рафаэл Геррейру, Кингсли Коман. Под вопросом выход на поле Матейса де Лигта, Эрика Дайера и Дайо Упамекано.

«Реал» – фаворит предстоящего матча, по мнению букмекеров: на его проход можно поставить за 1.47, а на выход «Баварии» – за 2.60. Прямая победа «Реала» котируется за 1.93, «Баварии» – за 3.88. Обязательно ожидаются голы – лишь 1.55 предлагается на ТБ2.5, зато 1.87 на ТБ3.0. Причем мячей ждут от всех – «обе забьют» идет за 1.51.

«Реал» и правда во всех смыслах выглядит предпочтительнее «Баварии». Если П1 высоковат, но рискован, есть смысл заглянуть в фору -0.25. Но она предлагается за не слишком высокие 1.64.

Для любителей риска есть вариант с сухим матчем «Реала» за 3.32, учитывая крутую статистику по сезону, но против «Баварии» это бы выглядело уж чересчур самонадеянно.

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«Реал» – «Бавария» – классика Лиги чемпионов. Очередной матч между этими соперниками состоится в Мадриде 9 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Фото: IMAGO/Alberto Gardin/IPA Sport/www.imago-images.de, IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Globallook Press/Global Look Press