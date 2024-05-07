В РПЛ все опять уступают друг другу чемпионство. Но букмекеры непреклонны: «Зенит» – явный фаворит

В сезоне-2023/24 РПЛ никто не хочет становиться чемпионом. Суперфаворит «Зенит» уже раздал массу шансов конкурентам, но «Краснодар» после увольнения Владимира Ивича регулярно спотыкается, «Динамо» тоже не всегда стабильно.

С другой стороны, мы же всегда хотели классную чемпионскую гонку? Так вот она!

Команды совсем вровень за три тура до конца

Очень интригующе.

А это – календарь.

Интрига во всем – и в положении команд в таблице, и в разнообразном календаре у каждого (да еще и в пересечении «Краснодара» и «Динамо» в последнем туре).

Но букмекеры не слишком впечатлены. «Зенит», по их мнению, все так же – явный фаворит с 1.50 на чемпионство. На «Динамо» дают 4.50, на «Краснодар» – 5.00.

«Зенит» все время был явным фаворитом, а «Динамо» находилось далеко

Вот как коэффициенты двигались по сезону:

А когда последний раз в РПЛ три команды подходили к финишу во главе таблицы втроем? Интересен был расклад в 2016-м: ЦСКА – 56, «Ростов» – 54, «Зенит» – 52, но разница в очках все же велика, хотя борьба сохранялась до последних минут, но только между ЦСКА и «Ростовом».

Покруче было в 2014-м. Да, тогда за три тура до конца выглядело так: «Зенит» – 59, «Локомотив» – 58, ЦСКА – 55, но в последнем все три команды имели шанс на чемпионство, причем ЦСКА играл как раз с «Локомотивом».

Сейчас очень интересным будет следующий тур. У двух конкурентов сильные соперники – «Зенит» принимает ЦСКА, а «Спартак» – «Краснодар». При этом «Динамо» едет на опасный выезд в Калининград к «Балтике», где фавориты очень тяжело берут очки. Все три матча – уже в ближайшую субботу!

Раздел «Ставки» на Спортсе

Оказалось, Тонали ставил на матчи «Ньюкасла» – но только на победы. Избежал жесткого бана

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?