План на выходные: «Астон Вилла» и ИТБ, фора «Милана» против «Ювентуса» и разборки атлетов в Ла Лиге

Очередной раунд «Ставки дня» на Спортсе. Выбрали четыре матча и четыре хорошие ставки.

«Вилланы» пройдутся по «пенсионерам»

«Челси» в поединке с «Арсеналом» выглядел откровенно слабо. В этой АПЛ лондонцы одержали пять гостевых побед, но только одна из них пришлась на встречу с соперником из первой половины турнирной таблицы. У команды Маурисио Почеттино ужасная оборона, пропустившая в этом сезоне уже 57 голов. Так много лондонский клуб еще не пропускал с момента основания АПЛ.

У «Астон Виллы» во главе с Олли Уоткинсом, который в нынешней АПЛ отличился 19 голами и 12 результативными передачами, не будет пробелм с голами, могут и два отгрузить. Команде нельзя терять очки, так «Тоттенхэм» совсем рядом, если выиграет свои отложенные матчи. Да и дома «Астон Вилла» с марта прошлого года потерпела только три поражения. Победа «Виллы» и ИТБ1 1,5 за 2.35.

Битва великих в Серии А

«Ювентусу» нужны три очка, но проблема в том, что с выигрышами в лиге дела у клуба идут тяжело – всего две победы в последних 12 турах Серии А (6 ничьих, 4 поражения). «Милан» при этом не уступил в 16 из 18 предыдущих матчей в чемпионате (12 побед, 4 ничьи). Да и ни в одной из трех последних личных встреч на своем поле в Серии А «Ювентус» успеха не добился (1 ничья, 2 поражения).

Предматчевые расклады не обещают хозяевам легкой прогулки. «Милан» проводит хороший сезон, и ему вполне по силам в очном поединке укрепить свои позиции в борьбе за итальянское серебро. «Милан» с форой (0) за 2.75.

Атлетический матч тура в Ла Лиге

«Бильбао» в девяти предыдущих выездных матчах в Ла Лиге одержал всего две победы (4 ничьи и 3 поражения). В 12 предыдущих матчах дома «Атлетико» одержал 10 побед нат «Атлетиком», еще дважды была ничья. Показательна и разница голов, которая составляет 23:6. Команда Диего Симеоне одержит победу в этом поединке, а также возьмут реванш за поражение в первом круге. «Победа Атлетико Мадрид» с кэфом 1.90.

«ПСЖ» такой «ПСЖ»

Вряд ли «Гавр» сможет составить конкуренцию лучшей атакующей команде лиги. Гостям с трудом даются забитые голы в нынешнем чемпионате, и даже если им удастся однажды отличиться в предстоящей встрече. В первом круге парижане уверенно переиграли оппонента на выезде со счетом 2:0. А уж на «Парк де Пренс» мотивированные хозяева обязаны легко обыгрывать.

«ПСЖ» с форой (-1,5) за 2.00.

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Раздел «Ставки» на Спортсе

Фото: Fabio Ferrari/Global Look Press