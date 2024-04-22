«Интер» стал чемпионом в дерби, а в Италии опять не защитили титул – такого не было с 2010-х

В чемпионате Италии все ясно с победителем. «Интер» обыграл «Милан» в формально выездном матче на «Сан-Сиро» и, похоже, будет активно праздновать уже после следующей домашней игры с «Торино».

Вероятность чемпионства «Интера» в дерби – 47%. И это получилось

Победа «Интера» над «Миланом» сделала его недосягаемым для всех даже математически уже за пять туров до конца. «Интер» оторвался от «Милана» на 17 очков, а тот максимум сможет набрать 15.

Чтобы оформить чемпионство в дерби – нужно было обязательно побеждать: «Интер» был фаворитом с 2.15 на победу, тогда как на «Милан» давали 3.86. Коэффициент 2.15 – это 47% вероятности события.

Впервые за последнее время чемпионом стал фаворит турнира

C 2020 года в Италии меняются чемпионы – «Интер», «Милан», «Наполи» и снова «Интер».

● Сезон-2020/21: перед началом мало кто сомневался в триумфе «Ювентуса». Букмекеры давали всего 1.70, а на «Интер» – 3.00. Следующими был «Наполи» с 8.00 и «Аталанта» с 12.00. «Милан» и «Лацио» котировались за 21.00.

При этом «Юве» еле удержался в четверке, а чемпионат с большим отрывом взял «Интер» – набрал сразу 91 очко, оторвался на 12 от «Милана». Самый крутой отрезок команда выдала с конца января (тогда еще отставала на два очка от «Милана») по май, когда в 17 матчах только дважды потеряла очки. Отсюда и столь значительный отрыв.

● Перед сезоном-2021/22 букмекеры опять прогнозировали чемпионство «Ювентуса» – за 1.75. Шансы «Интера» котировались за 4.00, «Аталанты» – за 6.50, «Милана» и «Наполи» – за 14.00, а «Ромы» – за 18.00.

Мало того, что ожидания совсем не сбылись, так еще и победила четвертая-пятая в очереди команда. «Милан» опередил на два очка «Интер» и отпраздновал завоевание трофея. «Ювентус» опять остался четвертым, а «Аталанта» вообще не попала в еврокубки.

«Милан» в том сезоне здорово начал с десяти побед в 11 играх. Потом стабильности стало меньше. Но решающий отрезок провел с шестью подряд победами и в последнем туре разгромил «Сассуоло» – что и оформило титул.

● Предвкушая сезон-2022/23, букмекеры выставляли такие коэффициенты на чемпионство: 2.75 на «Ювентус» и «Интер», 5.00 на «Милан», а дальше – только 15.00 на «Наполи» и «Рому».

И победил «Наполи», проведя мощнейший сезон и набрав 90 очков – на 16 больше, чем у ближайшего преследователя. «Интер» стал только третьим, «Милан» замкнул топ-4, а «Ювентус» вообще спустился на седьмое место из-за десяти отминусованных очков.

«Наполи» с апреля начал ронять очки на ровном месте, но до этого, выиграв 24 матча из 29, обеспечил себе спокойную концовку уже задолго до финиша.

● Перед сезоном-2023/24 главным фаворитом считался «Интер». Букмекеры давали коэффициент 2.80. Далее шли «Наполи» и «Ювентус» за 4.00, а «Милан» – за 6.50. Два римских суперклуба были оценены только в 15.00.

И тут все сложилось так, как и предсказывалось, если брать будущего чемпиона. 26 побед в 32 матчах до миланского дерби – слишком невероятный перекос в пользу «Интера». Десять побед подряд с января по март, пожалуй, закрыли вопрос окончательно.

А когда-то было семь разных чемпионов за 11 лет

Смена чемпионов происходит впервые с сезона-2010, когда после «Интера» турнир выиграл «Милан», а после него – «Ювентус».

Последний раз четыре подряд чемпионата с новыми чемпионами без титулов подряд было с 1999-го по 2002-й. В 1998 году «Ювентус» выиграл трофей, через год первым стал «Милан», затем это сделал «Лацио», в 2001-м чемпионом стала «Рома», после чего титул вернул себе «Юве».

Еще круче было в 1980-х. С 1982-го по 1992-й каждый год был новый чемпион без защиты титула – «Ювентус», «Рома», «Ювентус», «Верона», «Ювентус», «Наполи», «Милан», «Интер», «Наполи», «Сампдория», «Милан». Причем здесь было семь разных команд – красота!

Ждать такого же разнообразия от 2020-х – едва ли стоит. Да, в последние четыре сезона выиграли три разные команды, но сможет ли кто-то еще подтянуться – большой вопрос. Пока видится, что явным фаворитом и на следующий год останется «Интер», а «Ювентус» и «Милан» составят конкуренцию.

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Фото: Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/www.imagephotoagency.it, Spada/Keystone Press Agency, Piero Cruciatti/LaPresse/Global Look Press