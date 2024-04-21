Чего ждать и на что ставить в плей-офф НБА

Плей-офф стартовал, привычно сменив плей-ин. В первом раунде сходу много топового баскетбола, а линии на фаворитов практически неотличимы от прошлогодних. Да, претендентов, по версии букмекеров, два – «Бостон» и «Денвер». Но может кто-то удивит?

Разделять «Бостон» и «Денвер» – нельзя. Команды с приличным отрывом на вершине у букмекеров, да и по игре, кажется, что и в лиге они лучшие. Кстати, дополнить линию можно ставкой на победителя конференций. Так, на победу бостонцев дают, внимание – 1.39! Всего 1.39 по линии БЕТСИТИ. Кажется, вопрос с их проходом в финал НБА решен.

У «Денвера» снова чуть поскромнее, они Порзингиса летом не выписывали. Тут 2.25... рядом «Даллас» с 7.00.

«Даллас» выходит на «Клипперс» в третий раз за последние пять лет и явно готовится к суровому мщению. «Клипперс» выиграли у них регулярку 2-1, но последний матч случился 20 декабря, до всех перестроений. У «Клипперс» отсутствуют два основных защитника против Дончича в прошлые годы: Кавай и Батюм. Что тут делать? Непонятно. И это мы про первый раунд, вы же не потеряли нить повествования? Почти наверняка «Клипперс» постараются сдваиваться на Дончиче и заставлять его отдавать мяч. Но ведь есть Кайри.

Проход «Далласа» в следующий раунд идет за 1.69. Кажется, цифра будет только падать.

Что до «Денвера», у нас в соперниках Леброн и его последний (?) крестовый (а точнее перстневой) поход. Последний раз «Лейкерс» обыграли «Денвер» 16 декабря 2022 года (Расселл Уэстбрук тогда сделал трипл-дабл). С тех пор у них 8-0. Причем все матчи складываются примерно по одному сценарию: «Лейкерс» либо ведут, либо отыгрывают большое отставание, а потом «Наггетс» включают дополнительные обороты в концовке. 1.14 на проход «Денвера» кричит о том, что ждать чуда не надо, и королю пора подключать все ресурсы, чтобы выловить инсайты по драфту сына.

И да, воспринимать остальные команды, как тех, кто сможет хоть немного раздражать двух главных фаворитов («Милуоки» отпал, перед стартом сезона они были третьими в списке) не стоит. Кажется, тут все уже срежиссировано в пользу финала «Бостон» против «Денвера».

Тем интереснее ставки на MVP по итогам финальной серии.

Где опять... ничего интересного. Тут Тейтум выше, Йокич ниже... паттерн «Бостон» – «Денвер» сохраняется. Честно, тут все уже решено, хотя Кавай в списке выглядит чем-то забавным.

Ну а что король? Леброн проиграл первый матч против «Денвера», выдав очередной мотивационный спич:

«Мы должны были быть лучше. Мы показали неплохой баскетбол сегодня, но можно было лучше. Против «Денвера» у вас нет права на ошибку, особенно на их домашней арене. У них опытная команда. Они действующие чемпионы. Так что нужно реализовывать свои броски, нужно защищаться, нельзя давать им лишние владения.

18 очков второго шанса – это слишком много, когда вы играете против команды с таким мощным нападением».

Йокич сделал первый ход, теперь ждем старт «Бостона» против «Майами».

Раздел «Ставки» на Спортсе

Матч «Реала» и «Барселоны»: какое ТБ пройдет, чья фора сильнее

Из ЛЧ вылетели два главных фаворита – теперь им стал «Реал», а в финале его соперником видят «ПСЖ»

Фото: Chris Young/Keystone Press Agency/Global Look Press ;