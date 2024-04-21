Матч «Реала» и «Барселоны»: какое ТБ пройдет, чья фора сильнее

Сегодня в Ла Лиге сыграют главный матч сезона – «Реал» примет «Барселону». Без лишней воды про валуйные линии и коэффициенты.

У «Реала» преимущество в восемь очков, поэтому они могу не напрягаться в матче, «Барселону» устроит только победа – гарант интриги в Ла Лиге. Но статистика очных противостоянийне на стороне каталонцев – в девяти предыдущих играх Ла Лиги «Реал» одержал шесть побед при одной ничьей и всего двух поражениях.

Моральный буст от Лиги чемпионов тоже важен. Комангда Карло Анчелотти по сумме двух матчей выбила «Манчестер Сити». «Барселона» не смогла пробиться в полуфинал ЛЧ, уступив ПСЖ. Причем со счетом 1:4, играя на своем поле в ответном матче.

«Реал» не проигрывает в Ла Лиге уже 25 матчей (19 побед и 6 ничьих).

Клуб забивал как минимум два гола в 4 из 5 предыдущих игр в чемпионате.

На своем поле у мадридцев 20-матчевая беспроигрышная серия в Ла Лиге (17 побед и 3 ничьи).

Команда не пропускала в четырех последних домашних поединках в Примере.

Но и «Барса» в Ла Лиге хороша – беспроигрышная серия каталонцев в чемпионате восемь побед и две ничьи. В пяти последних встречах «Барселоны» в Ла Лиге забивалось не больше трех мячей. Каталонцы не уступают в гостях в Примере на протяжении 15 игр – 9 побед и 6 ничьих.

У «Реала» некоторые ключевые игроки устали или получили травмы, в составе точно произойдут изменения, ведь впереди полуфиналы ЛЧ с «Баварией». «Барселоне» защищать уже нечего. «Реал» кажется здесь фаворитом, но матч вполне может завершиться вничью. Да и 4.20 на этот результат – отличный кэф.

Из трендов:

«Барселона» не проиграла с форой (+1) в 6 из 8 последних личных встреч на поле «Реала» в Ла Лиге (5 побед и 1 возврат). 1.62 на это.

Минимум три гола забивалось в 10 из 12 последних личных встреч на поле «Реала» в Ла Лиге – 1.53.

«Барселона» победила по угловым с форой (+2,5) в 9 из 12 последних личных встреч на поле «Реала» в Ла Лиге – 1.65.

Игроки «Реала» не попадали в офсайд больше трех раз в 9 из 11 последних личных встреч на своем поле в Ла Лиге. 1.60.

Вообще, вариант с победой Мадрида и ТБ 2,5 за 2.05 выглядит отличной комбо-ставкой.

Да и Ламин Ямаль спрогнозировал результат класико. После матча с «ПСЖ» выглядит как минимум забавно: «Мой прогноз на класико? Мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол».

На гол Ямаля сегодня дают 4.10.

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