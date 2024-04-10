Доннарумма – лучший вратарь Европы по предотвращенным явным голам, но «ПСЖ» сегодня котируется выше «двойки»

Сегодня «ПСЖ» принимает «Барселону» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Мы уже расписали лучшие тренды, но решили копнуть глубже. А там теорема Джанлуиджи Доннаруммы по тому, как быть лучшим, но и одним из худших одновременно.

Победа «ПСЖ» впервые в сезоне стоит 2.02 на «Парк де Пренс». В этом сезоне «ПСЖ» всего четыре раза шел выше 1.70 (1.80) на своем поле, но перед первым четвертьфиналом с «Барсой» впервые поднялся так высоко. Этому есть несколько объяснений – начнем с вратаря. Спасибо коллегам с Legalbet, что посчитали.

Доннарумма – лучший вратарь Европы по предотвращенным явным голам, но

К фактам.

● «Явные голы» (с весом удара от 0,3 xG и выше), которые Джиджи предотвратил сначала сезона – 10 (!). А если считать вообще все удары соперников, «ПСЖ» пропустил на 14,64 гола меньше ожидаемого – наибольший оверперформ в Лиге 1.

● «ПСЖ» прямо сейчас – худшая команда Лиги 1 по проценту выигранных оборонительных дуэлей. Команда занимает пятое место в Лиге 1 по допущенным моментам у своих ворот (37,92 xGA), для сравнения рядом скромные «Ренн» и «Брест».

● Доннарумма пропустил в Лиге чемпионов больше ожидаемого на 2,6 гола. Худший показатель среди всех вратарей команд-участников 1/4 финала. Логично, что линия на то, что «ПСЖ» не пропустит от «Барселоны» идет за 3.20.

Свежесть – не преимущество

У каталонцев могло быть преимущество в свежести из-за перенесенного тура, но на прошлых выходных Луис Энрике выпустил второй состав на матч с «Клермоном» – все топы остались в запасе и появились только к середине второго тайма. Личные встречи в Париже исторически получаются результативными:

● за исключением последней в каждой было забито минимум по два гола;

● в четырех из них – по четыре и больше;

● во всех семи играх ,с учетом товарищеского матча 2012 года, один из мячей случался стабильно до перерыва.

Итак, тотал больше 2,5 идет за 1.66. 3,5 за 2.57.

Гол в первом тайме – 1.32.

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Фото: Gettyimages.ru /David Ramos