Матч за Суперкубок Турции продолжался всего минуту и доигран не будет. Как менялась линия, и как поступят букмекеры?

Полнейшее сумасшествие в Турции: на матче Суперкубка «Фенербахче» выпустил молодежный состав против «Галатасарая», пропустил на первой минуте от Мауро Икарди и закончил игру – футболисты ушли с поля.

«Галатасарай» вместо этого провел двусторонку, а «Фенер» таким образом протестовал после драки игроков с фанатами «Трабзонспора», которая случилась в середине марта. Мы подробно разбирали, почему так отреагировал «Фенерабхче».

Коэффициент рос на «Фенер», а потом линию убрали

Примерное изменение котировок на эту игру выглядело так:

Изначально в декабре, когда открывалась линия на Суперкубок, небольшим фаворитом считался «Галатасарай» (на уровне 2.37), но коэффициенты «Фенербахче» были близкими (около 2.78).

В первые три апрельских дня букмекеры активно принимали ставки на эту игру. После 3 апреля практически все они поснимали линию. В отдельных компаниях 5-6 апреля коэффициенты еще были доступны, но в день матча 7-го числа стало ясно, что ничего серьезного из этой игры не выйдет.

Так что ставить на нее не было ни смысла, ни возможности.

Как в таких случаях поступает букмекер

У каждой букмекерской компании есть свои правила по расчету ставок в недоигранных матчах. Как правило, если игра через 24-48 часов не возобновляется, не доигрывается, то ставки рассчитываются или по коэффициенту 1, или по факту сыгранного времени (чтобы ставка сыграла в футболе – надо не менее 65 минут).

Конкретно по матчу «Галатасарая» и «Фенербахче» все абсолютно понятно – сыграна минута, он прерван и не будет доигран.

В этом случае с огромной долей вероятности букмекерские компании просто рассчитают ставки по коэффициенту 1. И оформят возврат.

Но на чемпионство-то поставить можно?

Конечно, тут все в порядке и борьба в самом разгаре. «Галатасарай» и «Фенербахче» угнали от остальных на 30+ очков и разыгрывают чемпионство между собой.

У «Галатасарая» 84 очка, у «Фенербахче» – 82. Играть осталось по семь матчей. При равенстве очков – личные встречи. Дома «Фенер» сыграл с соперником 0:0, гостевая игра состоится в предпоследнем туре.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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