Гендиректор «Мелбет» Ляпустин задержан по подозрению в мошенничестве. Что об этом известно

Неожиданная новость – генерального директора «Мелбет» Игоря Ляпустина задержали сотрудники правоохранительных органов. Он находится под стражей.

Собрали все, что пока известно об этом деле.

Ляпустина задержали из-за мошенничества

4 апреля на сайте Тверского районного суда появилась карточка с делом Ляпустина. Как оказалось, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по такой статье – десять лет лишения свободы.

В суд было направлено ходатайство об аресте бизнесмена.

О задержании сообщил РБК, ссылаясь на два источника, близких к МВД. Они же назвали Ляпустина одним из ключевых персонажей на рынке букмекерских компаний.

Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщила подробности: следствие вменяет Ляпустину хищение 90 миллионов рублей путем мошенничества: он должен был выплатить деньги за долю в бизнесе партнеру Александру Градуленко – бывшему гендиректору компании «Мелофон», которой принадлежит «Мелбет». Но этого не произошло.

В Едином реестре юридических лиц Ляпустин – гендиректор компаний «Мелофон» и «Твоя ставка». Известно, что по итогам 2023 года чистая прибыль «Мелофон» составила 3,9 миллиарда рублей.

«Мелбет» остается партнером Первой лиги

«Мелбет» в 2023-м стал девятым в рейтинге российских БК, опередив, например, «Марафон». Впереди него располагались «Фонбет», «Винлайн», «Лига ставок», «Бетбум», «Бетсити», «Пари», «Олимпбет» и «Балтбет».

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев в своем телеграм-канале опубликовал финансовые подробности работы «Мелбет». В 2022 году выручка компании составила 24 миллиарда рублей, в 2023-м – 24,4 млрд. Это единственная компания, у которой не оказалась существенного прироста за год.

При этом доля рынка в 2022-м составляла 3,5%, а в 2023-м стала 2%.

«Мелбет» – титульный спонсор турнира Первой лиги в российском футболе. ТАСС обратилось за разъяснениями к ФНЛ по сложившейся ситуации. В пресс-службе ответили: «Футбольная национальная лига следит за событиями. «Мелбет» подтвердил, что эта ситуация никак не повлияет на наши партнерские отношения».

«Честность и открытая позиция перед игроками» – прямая цитата

Ляпустин нечасто общается с прессой. Небольшое интервью в феврале 2020 года с ним сделала редакция «Рейтинга Букмекеров». В нем он рассказывал о преимуществах проекта.

Главное, что он сказал про «Мелбет»:

«БК позиционирует себя как надежного и легального букмекера на территории РФ. Нашей целевой аудиторией являются люди, достигшие 18 лет, интересующиеся спортивными событиями и ставками на спорт. Фишка компании – в креативности и нестандартности позиционирования на рынке; прозрачность, честность и открытая позиция перед игроками.

Все ставки игроков застрахованы банковской гарантией на сумму в 500 миллионов рублей».

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Фото: 1fnl.ru ; bookmaker-ratings.ru