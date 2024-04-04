«Спартак» и «Балтика» в Кубке проиграли минимально. Но букмекеры вообще не видят у них шансов на выход

«Урал» прибил «Локомотив»

«Позор. Они и в чемпионате особо ничего не показывают, вылетели из Кубка – караул»? – сказал после игры Владимир Быстров.

«Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше. Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера», – сказал уже главный тренер «Локо» Галактионов. Что дальше – и правда непонятно. Казалось, что «Урал» – записной андердог, на деле, на команду из Екатеринбурга давали 3.00, при 2.46 на «Локомотив».

На тотал меньше 1,5 можно было зарядить за 3.35. Если кто-то и ждал «Урал» в следующем круге – то таки людей не очень и много. Ждем развзяку следующих игр, чтобы понять, к какому сопернику готовиться. Победа «Урала» в Кубке оценивается высокими 15.00.

ЦСКА выиграл с помощью красивой бисиклеты

Но еще ничего не решил, хотя весной не проигрывает. Федотов про 1:0 с «Балтикой»: «Соперник большими силами предпринял ожесточенный штурм в концовке. Наверное, ЦСКА повезло, было горячо».

16 апреля на выезде будет ясно: повезло или нет, пока что фаворит победил.

Но в проходе ЦСКА букмекеры не сомневаются – 1.07 против 9.70 у «Балтики». Да и прямая победа в ответной игре оценена в 1.62. Еще дают 5.00 на выигрыш ЦСКА Кубка (у «Балтики» коэффициент в пять раз больше).

«Спартак» сдулся во втором тайме

«Спартак» проиграл первый полуфинал Фонбет Кубка России дома «Зениту» (1:2), а главный тренер Гильермо Абаскаль свалил часть вины на два судейских решения: «Очень жаль, что две замены были вынужденными. На мой взгляд, желтые карточки Наилю Умярову и Манфреду Угальде – позорные, поэтому не могли прессинговать, как до этого».

«Зенит» за добротные 2.56 победил, «Спартаку» нужно что-то менять – пока нет Промеса, нет и голов (хотя сегодня и забили первыми). Вопрос только, а будет ли Промес.

Шансов на выход «Спартака» в следующую стадию букмекеры не видят – аж 8.30 против 1.09 на «Зенит». Да и победу в Петербурге отдают хозяевам – 1.65. Кстати, коэффициент на завоевание «Зенитом» Кубка стал 1.85. У «Спартака» он – 7.80.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Ждем прохода фаворитов в финал плей-офф КХЛ, но верим в тренды

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Михаил Голенков, Владимир Астапкович