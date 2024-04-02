Кубковый вторник плюс АПЛ: «Тоттенхэм» забьет, «Лацио» выстоит в Турине, в Химках будет зрелище

Кубковые матчи в России и топ-5, тур АПЛ – вот что ждет сегодня. Интересный день, любопытные варианты.

«Химки» и «Ростов» устроят зрелище

Тренды из чемпионатов могут не работать в Кубке – мы это знаем, но все равно про них стоит сказать. «Химки» – самая верховая команда Первой лиги наряду с «Енисеем» (13 верхов из 24 возможных), «Ростов» по верхам (13 из 21) уступает в РПЛ только «Крыльям».

Букмекеры предлагают ТБ2.5 за 1.86. Есть и ТБ2.25 за 1.61.

«Ньюкасл» должен побеждать «Эвертон»

«Ньюкасл» – фаворит в домашней игре против «Эвертона» с победой за 1.94 или, как альтернатива, форой -0.25 за 1.66. Из последних восьми матчей в АПЛ хозяева выиграли половину.

У гостей же продолжается длиннющая серия из 12 игр без побед. Три последних матча «Эвертон» проиграл.

«Бернли» слишком плох на своем поле

И это может помочь определиться в игре против «Вулверхэмптона». Дома в АПЛ никто не играет хуже «Бернли» – 11 поражений в 15 матчах! У «Вулвз» в гостях средний результат – пять побед и две ничьих в 15 играх.

Если «Вулверхэмптон» не проиграет, сработает 1.53. Маловато? Тогда, как вариант, 1.66 за +0.25.

«Тоттенхэм» опять забьет не меньше двух

Он играет в гостях против «Вест Хэма». «Тоттенхэм» забивает минимум два гола в 12 из последних 14 матчей АПЛ. Соперник пропускает не меньше двух в шести из последних восьми игр чемпионата.

ТБ1.5 голов «Тоттенхэма» идет за 1.58, но можно попробовать ТБ1.75 за 1.75.

«Лацио» выстоит против «Ювентуса» в первом тайме

Матч кубковый (и гостевой для «Лацио»), а аргумент – из Серии А: «Юве» выиграл всего восемь первых таймов из 30 возможных, а «Лацио» проиграл лишь четыре. Интересно, правда?

На то, что «Лацио» не проиграет первый тайм, дают 1.47. А что если рискнуть с +0.25 на римлян за 1.81 до перерыва?

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев; IMAGO/Ian Stephen/Global Look Press