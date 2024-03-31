😔 ПСВ проиграл впервые за 43 матча в Эредивизи. На такой счет был коэффициент 70

Команда под руководством Петера Боса в гостях уступила НЕК со счетом 1:3. ПСВ потерпел первое поражение в этом сезоне Эредивизи. Кроме того, прервалась рекордная в истории клуба серия из 42 матчей без поражений, которая длилась с 24 января 2023-го. Тогда с минимальным счетом уступили «Эммену» (0:1) в гостях.

На НЕК в прематче давали 8.00, в лайве – 18.00, после гола Бакайоко на 20-й минуте. На точный счет – сумасшедшие 70.00. Тотал больше 3,5 шел за 2.00. Длиннее серия у Нидерландах была у «Аякса» – 52 матча без поражений с августа 1994 года по декабрь 1995-го.

В январе пала другая рекордная серия команды – ПСВ остановился в шаге от абсолютного рекорда, сыграв вничью с «Утрехтом» – 1:1. А ведь могло быть 18 побед в 18 матчах чемпионата Нидерландов с самого старта. Такого еще никто не достигал, но снова не получилось. Рекорд поставил сам же ПСВ – почти 40 лет назад: в сезоне-1987/88 команда Гуса Хиддинка также выиграла 17 первых матчей, а потом оступилась с «Твенте».

Самое забавное, что найти линию на победу ПСВ в чемпионате довольно сложно, большинство ее просто сняли (где еще есть – в основном 1.01 ). Хотя, если покопаться, то еще есть варианты за 1.36 за рубежом.

«Эйндховен» – лучший во всем:

0,59 в среднем пропущенных мячей;

12 побед и одна ничья дома. Хоть тут можно взять «анбитен»;

2,67 очка за матч;

3.04 в среднем забитых мячей, неплохой ИТБ, правда;

в 70% игр проходил тотал больше 2,5 голов!

Архитектор успеха – Марсель Брандс. Клуб за два сезона при нем купил игроков на 64 млн евро, продав на целых 149 млн. При всем этом у них великолепный состав, идеальный сплав молодости и опыта, прогрессивный тренер с приятной для глаза игрой и положительный трансферный баланс.

Исполнитель – Петер Бос, про которого отлично написал Артем Денисов:

«Изучив статистику чемпионата Нидерландов, я вообще не удивился доминированию ПСВ Боса по всем атакующим метрикам.

Его команда забивает гораздо больше любого соперника. Его команда создает моментов гораздо больше любого соперника. Его команда первая по владению, потому что Бос признавался: слишком нервничает, когда мяч у соперника. Если мяч все-таки у соперника, врубается прессинг – самый интенсивный и успешный в Нидерландах. Атакующим игрокам разрешено брать игру на себя – вот почему так много обводок. Забавно, что по допущенным моментам ПСВ не лучше всех, «Фейеноорд» допускает меньше. Сразу видно – команда Боса!»

Веселые команды нужны. Жаль, что веселье немного испорчено НЕК.

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Фото: East News /Bart Stoutjesdijk / ANP / AFP, MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP; Federico Gambarini/dpa/Global Look Press