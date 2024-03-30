Это не «Бавария» проиграла чемпионскую гонку, просто «Байер» проводит рекордный сезон

Более 14 лет прошло с тех пор, когда «Бавария» и «Дортмунд» встречались во втором круге, чтобы на момент игры никто из них не был первой командой чемпионата. И вот мы здесь: сезон-2023/24, 27-й тур, «Байер» везет «Баварии» 10 очков, «Дортмунду» – 20. Как так вышло, и почему на чемпионство в Бундеслиге почти не принимают ставки?

Оверперформ «Байера» в этом сезоне

Мы взяли количество очков к 27 туру за последние пять сезонов в Бундеслиге.

● «Бавария» = стабильность. За последние пять лет в среднем 60 очков к концу марта, лишь в прошлом сезоне на два очка меньше, чем в этом (58 против 60). Стоит ли говорить, что этого запаса хватало всегда для чемпионства?

● «Боруссия» менее стабильна, но практически всегда в гонке (и рядом с баварцами). 50 очков в этом сезоне (и отставание в 10 очков от «Баварии») не худший вариант, в прошлом и 56 было достаточно, чтобы навязать гонку за чемпионство.

● У «Байера» все наглядно. Скачок на +27 от аналогичного периода в прошлом сезоне. Алонсо создал машину!

Прямо сейчас еще можно ухватить невероятный коэффициент в 1.03 на победу «Байера» в Бундеслиге. Если верите, что «Бавария» подключит читы на судейство, результат и просто все купит – 14.00. 5000.00 на «Боруссию» – ну да, ну да.

Класикер не решит судьбу чемпионства

Главная битва Бундеслиги не решает почти ничего. Хорошо, распределение мест в Лиге чемпионов, «желто-черным» победа важнее.

Последние очные матчи строго за «Баварией», особенно суровая ситуация на «Альянц Арене» – семь побед подряд, включая 6:0, 5:0, 4:0. «Боруссии» будет особенно непросто из-за дисквалификации Марселя Забитцера, одного из лучших игроков команды в 2024-м. Еще и «Бавария» встрепенулась после трех поражений подряд и перед паузой на сборные явно прибавила.

Как бы хорошо ни выглядели дортмундцы, как только наступает пора играть с «Баварией», команда становится непохожей на саму себя. Так было и в первом круге, когда получили четыре безответных мяча. Про поражение 2:4 в прошлом сезоне (когда решилась судьба чемпионства) тоже скажем. Но на гол гости наиграть должны. «Бавария» пропускает на протяжении восьми матчей в чемпионате, к тому же ей не поможет основной вратарь. У «Боруссии» же шестиматчевая голевая серия в Бундеслиге, да и в личных встречах команда регулярно забивает мюнхенцам.

Победа «Баварии» и ОЗ за 2.20.

Из трендов:

«Бавария» победила с форой (-1,5) в восьми последних личных встречах на своем поле в Бундеслиге. 1.96.

«Бавария» забивала как минимум три гола в восьми последних личных встречах на своем поле в Бундеслиге. 1.77.

«Боруссия Дортмунд» не подавала больше двух угловых в шести последних личных встречах в Мюнхене. 2.90.

«Боруссия» не наносила больше трех ударов в створ в восьми из девяти последних личных встреч на поле «Баварии» в Бундеслиге. 2.10.

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein