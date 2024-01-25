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Что сегодня по ставкам, подскажете? Конечно – «Байер» победит и пробьет ТБ, «Бавария» – сыграет на ТМ, «Барса» пробьет индивидуальный тотал

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Раздел «Ставки» на Sports.ru с авторским подходом берется за вечер субботы.

Всего раз с 2008-го

«Барселона» и «Вильярреал» встретятся в чемпионате Испании. Каталонский клуб с 2008 года проиграл «Вильярреалу» всего один раз. За этот период команды провели 31 матч. «Барса» идет фаворитом сегодняшней встречи у букмекеров с коэффициентом 1.35. На «Вильярреал» дают 8.20, ничья котируется за 6.10.

При этом каталонцы за счет валенсийцев неплохо улучшают разницу голов. В предыдущих 13 личных встречах в Ла Лиге и Кубке Испании «Барселона» на своем поле 9 раз забивала три и более мячей. 

«Барселона» ИТБ 2,5 за 1.90 – разумный вариант.

Победная поступь герра Хаби

«Байер» обыграл «Боруссию М» в семи из восьми последних личных встреч в чемпионате, и за исключением одного поединка, все эти матчи выдались богатыми на забитые голы. Гладбахцы проиграли в четырех из пяти предыдущих гостевых поединков в Бундеслиге, лишь в одной игре на этом отрезке пропустив меньше трех голов.

Благодатная почва для победы «Байера» и ТБ 2,5 за кэф 1.67.

Скромно, но с баварским вкусом

«Аугсбург» с приходом Йесса Торупа добавил надежности в обороне: в семи из девяти последних матчей в Бундеслиге клуб не пропускал больше одного гола. Рассчитывать на победу над соперником, которому команда проиграла в 14 из 17 предыдущих личных встреч в чемпионате, не приходится. Максимум – потрепать нервы и проиграть достойно. Да и «Бавария» с учетом потерь в защите должна действовать с оглядкой на свои ворота.

Победа «Баварии» и ТМ 4,5 за 1.95.

 

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Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

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