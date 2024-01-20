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«Бавария» влетела за 30.00 впервые за 15 лет, «Барса» устроила камбэк в добавленное, еще и сыграла ставка за 51.00

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Мы уже разобрали камбэчище «Реала» в матче с «Альмерией», но и другие гиганты не отстают. «Барса» смогла в матче с «Бетисом», в добавленное время сначала забили коронный, а потом и похоронный «Бетису» (4:2), а вот «Бавария» улетела «Вердеру» за 30.00!

Бенефис Феррана

«Барселона» в гостях обыграла «Бетис» (4:2) в 21-м туре Ла Лиги. На 21-й счет в матче открыл вингер гостей Ферран Торрес. На 48-й испанец сделал дубль. На 56-й хавбек хозяев Иско забил первый гол, на 59-й – второй. Два дубля, у-ля-ля, причем на Феррана можно было зарядить 4.50 до матча на ТБ 1,5, на Иско – 5.80. А потом на 92-й Торрес сделал хет-трик за 6.70 (еще один добавил Феликс). Букмекеры не сомневались в успехе «Барсы» до последнего, а вот итоговую ничью в основное время можно было поймать за 51.00.

Роберт Левандовски отыграл против «Бетиса» лишь час. Нападающий «Барселоны» был заменен на 63-й минуте матча 21-го тура Ла Лиги – такого с ним не происходило с ноября. На счету поляка нет ударов по воротам. Он бил только из офсайда – а в положении вне игры футболист побывал дважды за отведенное ему время. В текущем сезоне Левандовски забил 8 голов за 17 игр в чемпионате Испании.

«Барселона» набрала 44 очка и занимает 3-е место в таблице. «Бетис» идет 9-м, имея 31 балл.

Провал «Машины»

«Бавария» не проигрывала «Вердеру» с 2008-го. Теперь – минус семь от «Байера», бременцам для гостевой победы хватило гола, «Бавария» зря пробила 21 раз.

Удивительные матчи двух лидеров в 18-м туре: «Байер» вырвал победу в Лейпциге на 90+, а «Бавария» дома уступила команде, которая не так уж далеко от зоны вылета. «Вердер» забил по голу в каждом из таймов: до перерыва гол Джастина Нджинмы отменили из-за фола в атаке, зато мощный удар Митчелла Вайзера на 59-й минуте стал украшением матча.

В прематче победа «Вердера» шла за 31.00, кто-то сорвал куш. Если брать все турниры, то «Вердер» не обыгрывал «Баварию» в 32 матчах подряд. Это самая длительная серия в немецком футболе.

«Реал» спасся в матче с «Альмерией», в прематче были лютыми фаворитами, в итоге чуть не сгорели

Фото: Gettyimages.ru/Sebastian Widmann

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