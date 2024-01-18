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Угловые «Арсенала», первые таймы «Лас-Пальмаса» и «Атлетика», карточки в Африке – наш ориентир на субботу

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Суббота полна матчей – и клубных, и международных: выбираем самые интересные варианты согласно трендам.

«Арсенал» перебьет «Кристал Пэлас» по угловым

«Арсенал» примет соперника на своем поле. По угловым он лидирует в АПЛ с большим отрывом – 7,9 в среднем за матч, а у ближайшего преследователя – «Ман Сити» – 7,05. «Пэлас» же по ним – третий с конца, подает всего 4,4 за игру.

Соответственно и фора у букмекеров по угловым крупновата – за 1.74 есть -3.5 на «Арсенал».

«Лас-Пальмас» выстоит до перерыва в гостях против «Райо»

По первым таймам в Ла Лиге «Лас-Пальмас» незаметно стал третьей командой, а что самое удивительное – за 900 минут всех первых таймов в сезоне он пропустил всего два гола! «Райо» же до перерыва забил не так много – 11 мячей, а при ничейном счете на перерыв уходил 12 раз.

+0.25 в первом тайме на «Лас-Пальмас» оценивается в 1.75.

«Атлетик» сыграет не хуже «Валенсии» в первом тайме

Еще о первых таймах в Ла Лиге: «Атлетик» по ним – лидер с большим отрывом (выиграно 11 из 20), «Валенсия» – середняк (пять побед, шесть поражений).

Нулевая фора на «Атлетик» предлагается за 1.60. Но матч пройдет в Валенсии, а увереннее команда из Бильбао все-таки играет дома.

«Обе забьют» в игре «Фрайбурга» и «Хоффенхайма»

Ох, спорный вариант, но попробуем. Аргументы за: у «Хоффенхайма» только в двух турах из 17 он не проходил, как и не состоялся лишь однажды за последние семь матчей между этими соперниками. Минус в том, что реже, чем у «Фрайбурга», «обе забьют» проходило только у одной команды в Бундеслиге: восемь раз в 17 турах – маловато.

Да и тот ли коэффициент 1.60, чтобы рисковать – вопрос.

Тунис и Мали закончат день в Африке почти без карточек

На Кубке Африки стартовавшие с победы малийцы сыграют с сенсационно уступившими Намибии тунисцами. Тунис на Кубках Африки редко собирал желтые карточки – ТМ3.5 по ним проходил в последних восьми играх. А у Мали он же был в семи из последних восьми матчей.

Но матч будет упорным, а Тунису нужно набирать очки. 1.80 – на ТМ3.5 по желтым карточкам – непредсказуемый вариант.

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Фото: Joaquin Corchero/Global Look PressGettyimages.ru/David Price

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