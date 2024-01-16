Минспорта теперь регулирует букмекерские отчисления. Даже в праве остановить выплаты, если найдут нарушения

Теперь все должно быть прозрачно, четко и аргументированно.

Правительство утвердило наказание для лиг и федераций за нарушения в расходовании целевых отчислений от букмекеров. Главное в новом документе – четкая аргументация правил и установление сроков. Если Минспорта выявляет нарушения в распределении и расходовании целевых отчислений, то сперва направляет соответствующей лиге или федерации информацию об этих нарушениях:

● Спортивная организация в течение 10 календарных дней обязана предоставить в письменном виде свою позицию по указанным нарушениям.

● После этого проходит еще 10 дней, когда Минспорта рассматривает полученную позицию, и если факт нарушения подтверждается, направляет информацию в Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) для приостановления перечисления целевых отчислений. Спортивную лигу или федерацию, которая допустила нарушения, также уведомляется о принятых мерах.

● Далее дается еще 10 календарных дней, для того, чтобы спортивная организация устранила нарушения в распределении отчислений. Тогда Минспорта направляет информацию об этом в ЕРАИ, который в свою очередь возобновляет выплату букмекерских средств. Если же нарушения устранить невозможно, то ЕРАИ прекращает перечисление целевых отчислений на один квартал. При этом спортивные лиги и федерации вправе обжаловать приостановку выплаты отчислений в судебном порядке.

В процентном плане соотношение распределения букмекерских средств осталось прежним.

Единый регулятор (ЕРАИ) перечисляет спортивным лигам и федерациям целевые отчисления со ставок на спортивные события, организаторами которых они выступают. Средства между ними распределяются в соответствии с долями ставок, принятых на спортивные соревнования, которые они организовали, пропорционально суммам принятых ставок.

Но главное, что отчисления, удержанные со ставок на иностранный спорт, по новым правилам будут распределяться следующим образом:

50% распределяются между общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, объединяющими как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы пропорционально суммам принятых ставок на спортивные события по соответствующим видам спорта;

20% распределяются в равных долях между общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, в которых спортсмены заняли призовые места на последних Олимпийских играх;

20% распределяются в равных долях между общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, в которых спортсмены приняли участие в последней Олимпиаде, и спортивными лигами, объединяющим как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы;

5% распределяются в равных долях между общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр.

5% распределяются между общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских и Паралимпийских игр, пропорционально количеству занимающихся граждан, исходя из суммарной численности занимающихся по соответствующим видам спорта.

А сколько платят букмекеры?

По информации «Ведомостей» с 2024-го букмекерские отчисления на спорт вырастут до 2% от выручки. Еще в 2019-м компании отдавали 1 млрд рублей, теперь сумма увеличится до 27 млрд.

Рост рынка и новые правила расчета отразились на размере целевых отчислений. До образования Единого регулятора букмекеры отправили на развитие спорта 1,14 млрд (в 2019 г.). После появления ЕРАИ по итогам 2021-го целевые выплаты букмекерских компаний увеличились в четыре раза по сравнению с предыдущим годом – с 2,3 млрд до 10 млрд руб.

В 2022-м сумма равнялась 14 млрд руб., в 2023-м показатель снова значительно вырос – до 17 млрд руб.

«Можно указанные суммы умножать на два. Ведь российский спорт получает еще деньги от букмекеров по спонсорским контрактам, – отмечал в разговоре с «Ведомости. Спортом» советник генерального директора компании «Фонбет» Николай Оганезов. – Однозначно именно за счет букмекерских целевых отчислений и спонсорских контрактов российский спорт не сник и не сбавил свои обороты, а продолжил движение вперед».

Также представители беттинг-индустрии платят кроме целевых отчислений еще и специальный налог на игорный бизнес и другие налоги. Букмекеры отмечают, что целевые отчисления уже сейчас отлично работают на развитие разных видов спорта. Но в законодательстве по-прежнему есть лишние, по их мнению, ограничения. Новые правила позволят четко регламентировать, на что именно могут идти отчисления, поэтому некоторые федерации просто аккумулируют деньги на своих счетах, боясь потратить их неправильно.

Лучший кейс прямо сейчас – «Фонбет» Кубок России. Турнир расширился и помог заполнить пространство без еврокубков в том числе благодаря «Фонбет», ставшему не только титульным спонсором, но и маркетинговым партнером РФС. Компания вкладывает 2,4 млрд рублей только в сам контракт с РФС, но, по данным Sports.ru, общие затраты в полтора раза выше.

Только клубам выплатили более 1 млрд рублей призовых. Из них 907 млн приходятся на Путь РПЛ, остальные (102 млн) – на Путь регионов. А общий банк призовых – около полутора миллиардов рублей. Например, лидер прошлого сезона – ЦСКА, москвичи получили более 225 млн рублей. Руководитель отдела спонсорства «Фонбет» Александр Сергеев ответил на главные вопросы, почитать можно тут.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Евгений Биятов, Максим Богодвид, Григорий Сысоев