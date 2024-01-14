Испания регулярно выигрывает хотя бы один еврокубок за сезон. Но сейчас на это дают большой коэффициент

Еврокубки возобновятся через месяц, а ставки доступны уже сейчас, причем не только стандартные. Любопытный вариант с испанскими клубами – рассмотрим ниже.

Из десяти последних сезонов девять – с кубком!

Начиная с сезона-2013/14, испанские клубы только однажды не привезли на родину евротрофей. Пять лет подряд они выигрывали Лигу чемпионов («Реал» четырежды, «Барселона» – еще один раз, вскоре ее снова взял «Реал») и победили в семи из десяти розыгрышей Лиги Европы.

В общем, только сезон-2018/19 не принес никакого еврокубка – были два чисто английских финала. В остальном Испанию прославляли «Реал» и «Севилья» (по пять трофеев), а еще – «Барселона», «Атлетико» и «Вильярреал» (по одному).

Счастливая по-футбольному страна.

Теперь шансов, кажется, куда меньше

БК «Тенниси» предлагает поставить на то, что испанский клуб выиграет хотя бы один еврокубок и в сезоне-2023/24. Коэффициент солидный – 3.10. Стоит ли оно того сейчас?

В Лиге чемпионов испанцы потеряли только «Севилью», остальные четыре команды вышли в плей-офф. У двух команд соперники проходимы («Барса» против «Наполи», «Реал» против «Лейпцига»), двум другим будет очень сложно («Реал Сосьедад» против «ПСЖ», «Атлетико» против «Интера»).

На победу в ЛЧ букмекеры дают 7.50 «Реалу», 16.00 «Барселоне», 23.00 «Атлетико» и 70.00 для «Реал Сосьедад».

В Лиге Европы остался только «Вильярреал». Он стартует в плей-офф с 1/8 финала, но в списке претендентов на титул у букмекеров идет только восьмым – с коэффициентом 25.00.

В Лиге Конференций испанцев не было на групповом этапе: «Осасуна» не прошла «Брюгге» в квалификации. Зато в плей-офф из ЛЕ свалился «Бетис» – и поборется с загребским «Динамо» за выход в 1/8 финала. Выше «Бетиса» в ЛК котируются три команды, а его итоговая победа идет за 13.00.

Шансы в ЛК все равно есть, да и в ЛЧ «Реал» – всегда претендент. С ЛЕ сложнее, учитывая, что выступающий в ней «Вильярреал» не так уж далек от зоны вылета в Ла Лиге. Но все же кажется, что букмекеры разумно оценивают победу какого-либо испанского клуба в еврокубке таким высоким коэффициентом.

А что у других топ-5 лиг?

Коротко:

● Английские клубы выиграли шесть еврокубков из 16 возможных за последние семь лет. Каждый нечетный год побеждают в ЛЧ, «МЮ» выиграл ЛЕ также в нечетный, как и «Вест Хэм» – ЛК. Но на победу любого английского клуба в еврокубках ставить неинтересно – 1.25. А вот если никто не выиграет – сыграет коэффициент 3.55.

Но англичане – фавориты везде: в ЛЧ – «Ман Сити» (3.10), в ЛЕ – «Ливерпуль» (3.30), в ЛК – «Астон Вилла» (4.00).

● У Италии со времен триумфа «Интера» в ЛЧ в 2010-м есть только один еврокубок – Лига конференций у «Ромы». В прошлом сезоне все три финала были проиграны. Но победа итальянского клуба в еврокубках сейчас котируется за 2.80 – шанс даже выше, чем у испанцев!

В ЛЧ «Интер» котируется по силе только седьмым, но «Милан» в ЛЕ – третьим, а «Фиорентина» в ЛК – второй.

● Германия не слишком часто привозит домой еврокубки – только дважды за последние десять сезонов, кроме «Баварии» был «Айнтрахт». Но на немецкий клуб можно поставить за 2.15.

Тут все ясно – «Бавария» и «Байер» оцениваются по силе вторыми в своих еврокубках, а «Айнтрахт» – третьим. В общем, они близки, но как сложится – вопрос.

● Франция уже успела стать двукратным чемпионом мира с тех пор как ее клуб последний раз выигрывал еврокубок – это был «ПСЖ» в 1996 году, когда выиграл Кубок Кубков. С тех пор «ПСЖ», «Монако» и «Бордо» по разу играли в финале, а «Марсель» – даже трижды. И все мимо. Так что и сейчас на французский клуб можно поставить аж за 5.30.

В ЛЧ «ПСЖ» котируется пятым, а в ЛЕ «Ланс» – лишь десятым, да и в ЛК «Лилль» – шестым. Но у Франции сразу шесть клубов в еврокубках, четыре из которых сыграют в Лиге Европы.

Еврокубки возобновятся через месяц. С 13-14 февраля стартует плей-офф ЛЧ, с 15-го – плей-офф ЛЕ и ЛК.

Фото: Pablo Morano, Danilo Fernandes/Global Look Press