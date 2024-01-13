«Обе забьют» в матче «Милана» и «Ромы», «МЮ» в ступоре, но все равно фаворит матча с «Тоттенхэмом» и «Вилла», которая хочет стать чемпионом

Раздел «Ставки» на Sports.ru выбрал три воскресных матча, каждый интересен по-своему. Не будем затягивать – погнали!

Забивать для них легко

«Милан» и «Рома» встретятся в 20-м туре Серии А. В семи последних личных встречах забили обе команды. В сегодняшнем матче поставить на продление тренда можно за 1.92.

Тен Хаг хватается за штурвал

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретятся в 21-м туре чемпионата Англии. «МЮ» неудачно провел концовку 2023 года – в пяти последних встречах «Юнайтед» одержал лишь одну победу (3:2 с «Астон Виллой»). У «Тоттенхэма» на этом отрезке было четыре победы при одном поражении.

Команда Эрика тен Хага идет фаворитом встречи за 2.15. Победу «Тоттенхэма» оценивают коэффициентом 3.15, ничью – за 4.10.

Третья строчка!

«Эвертон» примет «Астон Виллу» в 21-м туре чемпионата Англии. Команда Унаи Эмери на протяжении шести туров находится в топ-3 таблицы АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля» всего на три очка. «Эвертон» после снятия 10 очков выдал серию из четырех побед подряд, но закончил 2023-й тремя поражениями.

Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.87. Ничья идет за 3.74, успех «Астон Виллы» – за 2.43.

Фото: IMAGO/Antonio Balasco/Global Look Press