«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют в третьем раунде Кубка Англии. Лондонцы – явные фавориты, но это странно

1/32 Кубка Англии не так часто сверкает яркими вывесками. Обычно так случается в Кубке английской лиги, но чтобы в начале января играли два топ-клуба – редкость. Еще большая редкость в последнее время, что «Арсенал» – фаворит в матче с «Ливерпулем». Раздел «Ставки» на Sports.ru с ликбезом к главному матчу праздничных выходных.

Лондон – проблемный

«Арсенал» на днях провел худший матч в сезоне (поражение от «Фулхэма» 1:2), Габи Жезуса и Александра Зинченко в составе не оказалось и игра реально рассыпалась. Ключевое – часть команды начинает прессинг, а другая не поддерживает его. Артета внезапно не готов к проблемным матчам.

У «Арсенала» ужасающий декабрь. Клуб выпал из претендентов на титул и рискует туда не вернуться. С другой стороны, только против «Фулхэма» было совсем безнадежно, но и что-то не то с реализацией – проблемы с завершением сейчас абсолютно у всех игроков атаки. Вот только стабильности нет, тренды явно это подчеркивают:

– Лондонцы одержали лишь одну победу в основное время в пяти последних матчах в Кубке Англии (ничья и три поражения).

– Как минимум одна команда не забивала в основное время в пяти предыдущих играх лондонцев в турнире.

– На своем поле у «Арсенала» 3-матчевая беспроигрышная серия в Кубке Англии – две победы и ничья в основное время.

Откуда взялись 1.98 на победу – загадка. Хотя на это может ответить сборная Египта.

Ливерпуль – рок-н-ролльный

Клопп вышел в единоличные лидеры АПЛ. От «Арсенала» оторвались уже на пять очков, от «Астон Виллы» – на три. Как писали тактические эксперты Sports.ru: «Интенсивность прессинга «Ливерпуля» в последнее время не только впечатляет соперников, но и меняет восприятие всей команды. Еще в начале декабря мерсисайдцы полагалась на камбэки и работу Клоппа по ходу матча – классное, но все же неустойчивое качество, на которое нельзя полагаться в каждом матче. В конце года мы увидели перевоплощение: теперь «Ливерпуль» устраивает бурный старт и топчет соперника с первых минут».

Такой подход позволил даже установить рекорд АПЛ по xG за матч. Ключевая задача на январь – заменить Мо Салаха, который уезжает на Кубок Африки. Египтянин – главный завершитель и второй после Трента созидатель в команде. У Клоппа достаточно альтернатив, но все уступают и по важности, и по химии, которую Салах выстраивает с партнерами. Неужели из-за египтянина – 3.70 на победу? «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже 13 матчей подряд (8 побед, 5 ничьих), идет на первом месте. Впереди «Арсенал» в Кубке Англии, «Фулхэм» в Кубке лиги, а потом «Борнмут» в АПЛ.

Из трендов:

– Обе команды забивали в течение 90 минут в восьми из 11 последних игр ливерпульцев в Кубке.

– На выезде клуб имеет семиматчевую бескомпромиссную серию в Кубке Англии (четыре победы и три поражения).

Так чего ждать?

Рубки, вот только бескомпромиссность придется отложить, «Ливерпулю» надо распределить силы, оставив запал на полуфинал Кубка английской лиги через три дня. Поэтому, загибаем пальцы:

«Ливерпуль» не проиграет за 1.61, при этом забив минимум дважды за 2.62.

Фото: Gettyimages/Michael Regan / Staff